Semana da Ciência e Tecnologia promove actividades em todo o país

A Semana da Ciência e Tecnologia, promovida todos os anos pela Agência Ciência Viva, está de volta. Entre esta segunda-feira, 22 de Novembro, e domingo, dia 28, contam-se centenas de acções de divulgação científica e actividades gratuitas para toda a família, organizadas por instituições científicas, universidades, escolas, museus e centros de ciência, em todo o país.

“Este ano assinalamos também os 25 anos da criação, em 1996, do Dia Nacional da Cultura Científica, celebrado a 24 de Novembro por iniciativa do então Ministro da Ciência José Mariano Gago, em homenagem ao divulgador de ciência Rómulo de Carvalho, que nasceu nesta data”, lê-se no site do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva.

Entre as iniciativas previstas no programa, disponível para consulta online, destaca-se uma mesa redonda sobre NFTs, com vários especialistas, já esta terça-feira, 23 de Novembro, entre as 18.00 e as 19.30. Neste âmbito, vão ainda ser lançados bilhetes de entrada no Pavilhão do Conhecimento, com oferta associada de arte digital de Leonel Moura, que poderá ser convertida em NFTs. No dia seguinte, 24, o Pavilhão do Conhecimento promove a entrega dos prémios Ciência Viva, às 16.00, e um debate sobre a cultura científica e o futuro da Europa, às 18.30.

A programação inclui ainda várias exposições, palestras, debates, tertúlias, passeios científicos e até workshops gratuitos sobre cidades sustentáveis, sustentabilidade alimentar, alterações climáticas, bioinformática, doenças raras, drones, produção de medicamentos, ervas úteis, robôs, realidade virtual, design sinestésico, história da ciência ou porque precisamos da antropologia para perceber melhor a humanidade, entre outros tópicos e temáticas curiosas.

Vários locais. De 22 a 28 de Novembro. Vários horários. Entrada livre, mediante inscrições prévias.

