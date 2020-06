Semana de Cascais celebra a história e quer relançar a economia

Neste mês, a vila de Cascais celebra 656 anos e, entre 6 e 14 de Junho, promove várias iniciativas culturais. Mais do que nunca, a Semana do Município, pretende contribuir para a “retoma da normalidade”, segundo a autarquia.

Haverá concertos, o lançamento de um arquivo digital e de visitas 3D aos museus da vila, conversas, provas de vinho, a apresentação de documentários e o lançamento de duas plataformas de incentivo à economia e à criação de emprego.

“Ao contrário do que sucedeu nos anos anteriores, este ano não podemos, seguindo as directivas das autoridades de Saúde, promover grandes concentrações de pessoas. Mas Cascais celebra o Dia e a Semana do Município com a mesma energia, entusiasmo e orgulho de sempre numa mescla de eventos online e presenciais.”

Pelas 21.00 de 6 de Junho, o maestro Nikolai Lalov dirige os 22 músicos da Orquestra Sinfónica de Cascais e da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras no Auditório da Boa Nova, para interpretar Mozart, Schubert, Strauss e Tchaikovsky.

No dia seguinte, é apresentada a plataforma "Nós, Cascalenses", arquivo online que permite consultar registos paroquiais de nascimentos, óbitos e casamentos no concelho, nos últimos séculos. Será também inaugurada a visita virtual em 3D ao museu da vila.

A 8 de Junho, às 10.00, será apresentada a Cascais Invest, a agência de investimento municipal, nos jardins da Casa da História Paula Rego.

Na véspera do feriado, o pacote de medidas “Mais emprego, melhor empregabilidade” será apresentado. Para recuperar as tradições da vinha e do vinho, haverá uma prova no Mosteiro de Santa Maria do Mar, em que será dado a conhecer o Vinho de Carcavelos.

Nos restantes dias, as celebrações acontecem online e podem ser acompanhadas nas redes sociais do município. A programação completa pode ser consultada aqui.

