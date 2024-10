Sempre quis viajar aos séculos XVIII e XIX? Em Sintra, pode fazê-lo

Em Outubro, os monumentos de Sintra levam-no a viajar no tempo. Se quiser passar pelo século XVIII, o Palácio Nacional de Queluz é o sítio certo, mas se preferir uma ida à viragem do século XIX para o XX, então é melhor ir ao Palácio Nacional de Sintra. As visitas encenadas acontecem um pouco por todo o lado e pretendem mostrar como se vivia nestas épocas. A próxima tem lugar a 12 de Outubro.

No Palácio Nacional de Sintra, os participantes são acompanhados por D. Maria Pia de Saboia, que foi a última monarca a viver no Paço Real antes da Implantação da República. A rainha conduz uma visita guiada pelo palácio, enquanto são contadas histórias e lendas acerca da sua época. As visitas acontecem entre 12 e 23 de Novembro, todos os sábados, às 11.00.

Em Enigmas do Palácio, figuras do século XVIII convidam o público a entrar nas suas vivências no Palácio Nacional de Queluz. Até Dezembro, no último sábado de cada mês, a dinâmica desta visita é ligeiramente diferente. Os participantes são convidados a escolher entre dois símbolos ligados à história do Palácio, sendo que um e outro definem o rumo da viagem. Está também garantida animação digna da época. A próxima visita é no dia 26 de Outubro, às 10.00.

Já na Quintinha de Monserrate, que em tempos fora uma pequena exploração rural, somos convidados a experienciar o quotidiano de uma quinta, ao conduzir tarefas como amassar o pão e alimentar os animais. Com as pessoas que viviam naquela região, típicos saloios de Sintra, o público tem a oportunidade de jogar jogos tradicionais e, depois, merendar o pão cozido no forno a lenha e beber uma limonada. Pão, Coentros e Bicharada tem data marcada a 19 de Outubro, às 15.00. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Parques de Sintra.

Além das visitas encenadas, a Parques de Sintra dinamiza outro tipo de actividades, pensadas para adultos e para crianças, como passeios de pónei e de charrete, oficinas, e jogos que permitem conhecer mais acerca do passado de Sintra.

Vários locais (Sintra). 12 Out-21 Dez. Vários horários. 12,50€-14€

