Senhor Manuel, o novo seafood bar na Rua Amarela em Cascais

A Rua Amarela, em pleno centro de Cascais, tem um novo inquilino chamado Senhor Manuel, um seafood bar que nasceu no lugar de uma mercearia tradicional que ali havia. “Há cerca de um ano surgiu a oportunidade de ficarmos com este espaço e agarrámo-la com unhas de dentes”, recorda um dos seis sócios, José Maria Vilar Gomes, de 52 anos. Os outros cinco são proprietários do restaurante vizinho, o animado e mexicano Malacopa, que apesar de recente muito tem feito pelas noites na vila.

“Como muita gente aqui em Cascais sabe, isto antigamente era uma mercearia com muita tradição. O senhor Manuel é uma pessoa muito conhecida e achámos que seria bom mantermos aqui alguma continuidade e, de alguma forma, tentar perpetuar o seu nome e o da mercearia”, explica José Maria, sublinhando que foi esta a ideia que esteve na génese do conceito. Assim, optaram por deixar ficar o bonito terrazzo em tons de verde-água e preto no chão, as elegantes janelas e portas com caixilhos em ferro, e decoraram as paredes com retratos do senhor Manuel e da sua mulher, a Dona Olítia.

“De início a ideia era ter uma marisqueira, mas não no formato tradicional, e o nome que encontrámos para isso foi um seafood bar. Quisemos trazer para aqui marisco, ostras, gambas, camarão, e por aí fora, e ao mesmo tempo aqueles produtos mais característicos de uma cervejaria – um bom prego, um bom croquete, um bom bife do lombo –, e parece-me que estamos a conseguir”, afirma o proprietário, confessando que um dos objectivos que desde cedo se tornou unânime entre os sócios foi quererem ser conhecidos “como o espaço que tem o melhor bife de Cascais”.

D.R. Lagosta em brioche tostado com abacate, espinafres e ovos de codorniz

Depois, além de tudo isto, decidiram incluir ainda “um pouco de sofisticação”, ou seja, alguns pratos que não são típicos de uma cervejaria. A carta foi desenvolvida por Miguel Laffan, um chef com estrela Michelin, que, a par do tal bife e do croquete, concebeu algumas propostas mais elaboradas. Exemplos? O croque-monsieur trufado (14€), a lagosta em brioche tostado com abacate, espinafres e ovos de codorniz (16€), ou os risotos, como o de carabineiro (30€) ou o de espargos verdes (16€).

Quanto às bebidas, e também ao contrário das opções de cervejaria típica, no Senhor Manuel a carta de cocktails é extensa, mas haverá sempre um lugar cativo para imperial fresca ao final do dia, quase que em jeito de convite para os conterrâneos do senhor Manuel. “Queremos que este espaço seja um local de referência para os portugueses, apesar da Rua Amarela em Cascais estar muito conotada com o turismo”, sublinha José Maria.

As fardas têm bordado, de lado na manga, “anda cá amor”, que tantas vezes se ouvia na antiga mercearia, quando o senhor Manuel chamava pela mulher. “Também temos cartas que lhe enviou quando esteve fora, na guerra, e que vamos emoldurar. Isto é uma história de amor. Todos os dias vinham para aqui os dois abrir a loja às sete e meia da manhã e saíam daqui os dois às nove e meia da noite. Sempre juntos, durante 66 anos.”

Rua Afonso Sanches, 40 (Cascais). 962 733 751. Dom-Ter 12.00-00.00, Qui 17.00-00.00, Sex-Sáb 12.00-02.00.

