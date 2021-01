Sephora volta a dar dicas diárias de beleza e reforça atendimento online

Ficar em casa não é sinónimo de desleixo, por mais cansados que estejamos da palavra confinamento. Para esta segunda ronda de isolamento a marca de beleza Sephora decidiu reactivar a plataforma #ABelezadeFicaremCasa com conversas diárias sobre dicas de beleza e bem-estar e ainda novos serviços de atendimento online.

A plataforma que já tinha dado pano para mangas na primeira quarentena volta agora à vida com um programa renovado para “continuar a reforçar a importância de cuidarmos do nosso bem-estar e da nossa autoestima”, diz a marca em comunicado, que já tinha apostado nas Beauty Talks no ano passado.

A programação acontece todos os dias da semana no Instagram da Sephora Portugal com várias rúbricas temáticas apresentadas pelos especialistas da loja e das marcas parceiras. Às segundas há Beauty Emergency (IGTV) com dicas rápidas para aplicar no dia-a-dia, às terças é dia de Tips To Go (IG Stories), que são 60 segundos de tutoriais essenciais para uma rotina de beleza. Às quintas-feiras é dia de Beauty Talks (IG Live) com convidados das marcas que encontra à venda na Sephora e às sextas são dias de Quiz Night (IG Stories) com perguntas que testam os conhecimentos do universo da beleza. Ao domingo o dia é de relaxamento com Home Spa (IGTV), com uma sessão de relaxamento em casa.

As quartas e os sábados são dias dedicados à grande novidades desta temporada: o programa Beauty Training. Este é um curso de oito módulos gratuitos que acontece duas vezes por semana no Instagram (IG Live) com temas relacionados com a maquilhagem e skincare, estando a cargo de Veronica Pose, membro da Make Up Pro Team internacional Sephora. No dia de cada módulo, os interessados são informados sobre o que levar para a aula e, no final do curso, receberão um certificado de participação, sendo que todos os módulos vão ficar guardados na nova temporada do Podcast Sephora.

Para compensar o facto de as lojas se encontrarem fechadas, a Sephora reforça o seu atendimento online com serviços como o Live Chat, um meio que funcionará de segunda a sábado entre as 10.00 e as 19.00 onde o cliente poderá pedir dicas e aconselhar-se junto da equipa de profissionais da Sephora.

Para além da loja online a funcionar na sua normalidade, continuam ainda com o serviço Call & Delivery – que funciona todos os dias entre as 10.00 e as 19.00 –, onde o cliente pode ligar para o 707 50 30 30, fazer a encomenda telefonicamente e dizer a morada onde quer recebê-la.

