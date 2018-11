Ser mamã: a feira para grávidas, bebés e famílias desce a Lisboa

No Porto já leva com dez edições, mas em Lisboa aconteceu pela primeira vez em 2016 e a segunda edição deste salão dedicado à maternidade e aos mais pequenos acontece agora, dois anos depois. O salão Ser Mamã chega à FIL, de 7 a 9 de Dezembro, com um programa cheio de actividades para todos.

Está a preparar o enxoval para o bebé que aí vem ou está na altura de mudar os miúdos de quarto? Prendas de Natal para a criançada? A Ser Mamã pode ser a resposta para os seus problemas. Mesmo que não vá com ideias de comprar, pode sempre tirar ideias.

Auto intitula-se como como o maior salão dedicado à temática materno-infantil e nós dizemos que é uma feira onde poderá não só fazer as compras de que precisa como também receber informação sobre os mais variados serviços dentro da área. De ecografias a quatro dimensões a sessões de fotografias para grávidas e crianças, das ocupações para miúdos às muitas lojas portuguesas, vai precisar de tempo para passear pela FIL – até porque nos pavilhões ao lado acontece a Natalis e a Diverlândia.

O programa ainda não está fechado, tal como as marcas e as lojas que vão estar presentes ainda não foram todas reveladas, mas entre o que já foi anunciado está uma palestra sobre o sono do bebé, aulas de yoga para os mais pequenos ou para famílias e ainda um teatro de fantoches.

Com pinturas, insufláveis e muitas oficinas, os miúdos terão uma área especial onde poderão brincar enquanto os pais se perdem entre bancas. Haverá ainda uma zona de amamentação e um fraldário.

Para que não lhe falte nada, conte ainda com algumas barraquinhas de comida.

A feira habitualmente é paga, mas como o Natal está à porta a organização decidiu que nesta edição a entrada é livre.

FIL (Parque das Nações). Sext-Sáb 15.00-23.00. Dom 15.00-21.00

+ Os melhores presentes de Natal para bebés