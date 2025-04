Série documental 'Rumo à Liberdade' explora o antes e depois do 25 de Abril

O sociólogo e professor António Barreto assina e apresenta Rumo à Liberdade, série documental de dois episódios que percorre alguns dos momentos mais marcantes da história da liberdade em Portugal. Divida entre o caminho até à Revolução dos Cravos e os anos que lhe seguiram, a série tem estreia marcada para o próximo dia 25 de Abril, no canal RTP Memória.

António Barreto está de regresso aos ecrãs, alguns anos depois de ter desenvolvido documentários que resultaram das suas investigações. É o caso das séries Portugal, Um retrato social (2006) e 50 anos de Televisão em Portugal (2007) ou do documentário As Horas do Douro (2010). Em Rumo à Liberdade, o autor socorreu-se dos arquivos da RTP para ilustrar várias décadas da história de Portugal, antes e depois do 25 de Abril.

A propósito, num prefácio assinado pelo autor que acompanha uma nota de imprensa, Barreto recorda que durante Estado Novo “não se noticiava tudo”, mas que “com os documentos que existem, é possível contar muita história”. “Depois de Abril de 1974 a linguagem é outra, a história é outra. Não só porque não há censura e há liberdade, mas também porque os costumes mudaram. A televisão criou uma nova linguagem para as notícias. As imagens trouxeram uma nova luz. Mais ainda, as notícias deixaram de ser exteriores aos acontecimentos. Cada vez mais, as notícias, a televisão e a imagem fazem parte da história”, acrescenta.

©RTP António Barreto, em 'Rumo à Liberdade'

Sobre o objectivo de Rumo à Liberdade, o sociólogo explica que “é uma tentativa de dar relevo e significado a alguns episódios e ao encadeamento de factos e documentos que ilustram uma parte da história de Portugal, antes e depois da democracia”, num “esforço para interpretar alguns dos mais relevantes acontecimentos destas décadas, antes e depois da liberdade”.

Antigo militante do Partido Comunista Português, António Barreto foi um dos muitos exilados políticos do nosso país, morando na Suíça entre 1963 e 1974, país onde acabou por tirar a licenciatura em Sociologia. E nunca mais parou de estudar. A par da carreira, o interesse pela política continuou a fazer parte da sua vida, primeiro no Partido Socialista e, mais tarde, apoiando a AD de Francisco Sá Carneiro.

RTP Memória. 25 e 26 de Abril às 21.00

