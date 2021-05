Sesimbra é palco de festival gastronómico até Junho

O Festival Sesimbra é Peixe arrancou esta terça-feira, 20 de Maio, e prolonga-se até 21 de Junho, em vários restaurantes do concelho. Os clientes que escolherem os pratos confeccionados com peixe da costa de Sesimbra, nos restaurantes aderentes, habilitam-se a um sorteio de vales de refeição de 50€ ou 100€.

Por cada 10€ de compras nos restaurantes aderentes receberá um cupão, até um máximo de cinco por compra. Para se habilitar a um vale de refeição de 50€ ou 100€, deverá seguir as regras do sorteio, disponíveis no site do festival, onde também poderá encontrar a lista de todos os restaurantes aderentes.

As ementas são compostas por pratos variados, mas sempre com o peixe fresco de Sesimbra presente. Desde a feijoada de espadarte até à sardinha assada, passando por caldeiradas à pescador e filetes de espada preto, há muito por onde escolher.

