Setembro é mês de dois em um: eclipse lunar total e Lua Cheia

É um dos espectáculos astronómicos mais aguardados do ano. Na noite de 7 para 8 de Setembro conte com um eclipse lunar total, quando a Lua ficar completamente coberta pela sombra da Terra durante aproximadamente 82 minutos. Nessa altura, o satélite natural – que estará na fase de Lua Cheia – também irá adquirir uma tonalidade avermelhada característica e o que verá no céu será a chamada “blood moon” (lua de sangue).

Um eclipse lunar acontece quando a Lua atravessa a sombra da Terra. Nesse momento, a luz do Sol é filtrada pela atmosfera terrestre e projectada sobre a superfície lunar, neste caso tingindo-a de tons que variam entre o laranja e o vermelho-escuro. Por si só não é um fenómeno particularmente raro – acontecem em média dois a três eclipses lunares por ano que podem ser totais, parciais e penumbrais –, mas um com cerca de 82 minutos é bastante especial.

Este ano, a Europa, a África, o leste da Austrália e a Nova Zelândia são as principais regiões do planeta de onde poderá observar o fenómeno. Em Portugal, apenas será visível na sua plenitude no Algarve – boa altura para estar de férias a Sul –, e parcialmente nas regiões da Madeira, Lisboa e Porto.

Como estamos no horário de Verão, o nosso satélite nascerá às 19.35 e pôr-se-á às 06.14, mas o fenómeno começará um pouco antes: às 17.27, alcançando o seu ponto máximo entre as 18.30 e as 19.52 GMT. Os astrónomos aconselham que se comece a acompanhar o evento 75 minutos antes do auge para observar todas as fases do eclipse, desde a penumbra, passando pela totalidade e por fim a saída da sombra.

Ao contrário de um eclipse solar, pode olhar directamente para a Lua, mas recomendamos um telescópio ou até binóculos para ter uma visão melhor. Tenha em mente que para ver o eclipse, o céu tem de estar limpo e a linha de horizonte desimpedida, sem árvores ou prédios.

Ver em boa companhia

Estão previstos vários programas para que ninguém aprecie o espectáculo sozinho. A Lynx Travel, por exemplo, propõe uma caminhada de 5 km, que o levará até um monumento megalítico a quase 500 metros de altitude, num dos pontos mais altos da Serra de Sintra, de onde poderá olhar para o céu. O início está marcado para as 17.30, a partir do Convento dos Capuchos, e as inscrições (10€), limitadas a dez participantes, devem ser feitas por e-mail (lynxtravel11@gmail.com).

A Green Trekker também está a organizar vários eventos de observação, em locais como a Praia do Guincho, em Cascais (7 Set, Dom 18.00-21.00, 15€), o Cabo Espichel, em Sesimbra (7 Set, Dom 17.45-20.30, 15€), ou os Passadiços do Tejo, na Póvoa de Santa Iria (7 Set, Dom 18.00-21.00, 15€). As reservas são feitas online, no site da empresa, e costumam voar.

