Sexta-feira 13, dia de sorte: os últimos cartazes desta edição limitada estão à venda por 5€

O Ilhas Studio vai abrir portas a todos, na Rua do Sol a Santana, na próxima sexta-feira, 13 de Dezembro, entre as 10.00 e as 17.00, para vender, por apenas 5€, os cartazes que restam de edição limitada desenhada para celebrar as conquistas de direitos que vieram com a revolução de 25 de Abril de 1974. Não fazem reservas, avisam. Tem de lá ir.

50 Anos Para Cuidar dos Próximos 50 foi o nome do projecto que o Ilhas Studio pensou para agradecer à data que trouxe a liberdade e a democracia em que vivemos hoje em Portugal. As frases que vemos nos cartazes resultam de um levantamento que fizeram dos direitos dos cidadãos consagrados pela legislação publicada nestes 50 anos.

Ilhas Studio 50 anos para cuidar dos próximos 50

E se há direitos logo consagrados um mês após a Revolução, como o direito ao salário mínimo, por outros direitos foi preciso esperar anos, por mais incrível que isso hoje possa parecer. Só em 1982 é que ser homossexual deixou de ser crime por lei. Prisão era também a pena aplicada a mulheres que decidissem interromper uma gravidez indesejada, até 2007. No ano anterior, em 2006, ainda houve três mulheres condenadas a seis meses de prisão.

Sobre estes direitos, apoiaram-se outros, como o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2010, e à procriação medicamente assistida para todas as mulheres, em 2016. E sai a lei que torna a violência doméstica crime público. Ecos destas e de outras conquistas estão eternizadas nesta edição de cartazes. Os últimos vendem-se esta sexta-feira.

Rua do Sol a Santana, 35, R/C (Campo Mártires da Pátria). Sex 10.00-17.00

