Shawn Mendes regressa a Lisboa em 2019

O cantor luso-descendente Shawn Mendes vai regressar a Lisboa no próximo ano para um concerto na Altice Arena. O músico anunciou nesta terça-feira uma digressão mundial de arenas. O concerto em Portugal está marcado para 28 de Março de 2019.

Antes disso, Shawn Mendes apresenta-se já em Agosto no Meo Sudoeste. O mote para o concerto na Altice Arena é o novo disco, que chega às lojas a 25 de Maio.

“Shawn Mendes: The Tour” marcará a terceira digressão mundial do músico, depois de uma esgotada tour em 2017. Shawn Mendes regressa à estrada com 56 espetáculos, com mais datas a serem anunciadas brevemente.

O pontapé de saída na Europa é dado a 7 de Março em Amesterdão, terminando em Londres com dois concertos na O2 Arena. Os bilhetes serão colocados à venda dia 18 de Maio nos pontos de venda oficiais, mas os membros do clube de fãs terão oportunidade de comprar bilhete e pacote VIP a partir de 16 de Maio, através da pré-venda exclusiva via site ou app oficial do artista ShawnAccess.com / ShawnAccess App.

