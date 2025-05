Shawn Mendes vem a Lisboa em Agosto

Há mais uma estrela pop a caminho de Portugal. Shawn Mendes regressa a Lisboa este Verão, com um concerto marcado para 28 de Agosto na MEO Arena.

Este espectáculo faz parte da nova digressão, intitulada On The Road Again, que leva o cantor e compositor canadiano de volta aos palcos depois de uma série de actuações como cabeça-de-cartaz em festivais, incluindo o Rock in Rio e o Lollapalooza na Índia, Argentina, Chile e Brasil.

A digressão arranca oficialmente a 5 de Agosto em Cracóvia e prolonga-se até ao Outono, passando por cidades como Londres, Amesterdão, Madrid, Toronto, Nova Iorque, Chicago e Los Angeles, onde termina no emblemático Hollywood Bowl. Em palco, Mendes promete um alinhamento que percorre os momentos mais marcantes da última década, com temas dos primeiros discos até ao mais recente álbum, Shawn.

Em Portugal, o artista será acompanhado por Maro e Lubiana, duas vozes em ascensão que o próprio fez questão de destacar nas redes sociais. “Descobri a música da Maro há alguns anos e tornou-se numa das minhas artistas favoritas. Para ser sincero, estou meio sem palavras por ela se juntar a nós. O mesmo com a Lubiana – ela deixa-me rendido e incorpora tudo aquilo que eu defendo enquanto artista”, escreveu.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa ficam disponíveis em pré-venda no dia 4 de Junho, às 10.00. Os valores ainda não foram divulgados.

MEO Arena (Lisboa). 28 Ago (Qui).

😋 Se não é bom para comer, não é bom para trabalhar. Siga-nos no LinkedIn

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp