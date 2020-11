Sheraton Lisboa e Nómada lançam juntos um pacote especial de confinamento

Uma estadia para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, 30% de desconto em tratamentos de spa, uma experiência de cinema pop-up e até a oportunidade de fazer uma refeição com assinatura do restaurante asiático Nómada. O novo pacote especial do Sheraton Hotel Lisboa & Spa propõe, a partir de 90€, uma alternativa de confinamento fora de casa nos próximos dois fins-de-semana, de 28 a 29 de Novembro e de 5 a 6 de Dezembro.

“A pandemia de Covid-19 e as sucessivas implementações de recolhimento obrigatório têm tornado o ‘novo normal’ numa situação fatigante e insustentável a longo prazo. Neste sentido, o Sheraton Lisboa decidiu abrir as portas aos portugueses para uma experiência de confinamento fora de casa, como forma de quebrar a rotina, dando todas as condições de conforto e entretenimento em máxima segurança”, revela em comunicado Thierry Henrot, director-geral do Sheraton Lisboa Hotel & Spa. “A parceria com o restaurante Nómada permite-nos completar a nossa oferta de forma exclusiva nestes dois fins-de-semana, com uma selecção ímpar de pratos exóticos, servidos num espaço único, com a melhor vista panorâmica da cidade de Lisboa.”

Este “pacote de confinamento” inclui uma noite de estadia para duas pessoas – em quarto deluxe (90€), suite (180€) ou suite presidencial (€450) –, com pequeno-almoço para duas pessoas no Bistro, parque privativo, 30% de desconto em tratamentos no Spirito Spa e uma experiência de cinema pop-up. Durante a sua estadia, terá ainda acesso exclusivo ao Nómada, que estará a funcionar no restaurante Panorama, no topo do hotel. Mas o valor da refeição é pago à parte.

“Para nós, é o melhor de dois mundos: uma grande oportunidade de trabalharmos em parceria com um dos hotéis mais emblemáticos da cidade, conquistando clientes que fazem fit com o nosso conceito, mas também de prosseguirmos com a nossa atividade operacional, durante os próximos dois fins-de-semana, o que de outro modo não seria possível, devido às restrições impostas pelo Governo no combate à pandemia”, diz Rui D’Oliveira, co-fundador do conceito Nómada.

Ao jantar, a equipa do reconhecido restaurante asiático assumirá o comando da cozinha para oferecer aos hóspedes os best-sellers do chef, como os cones tataki de atum, o Nómada roll e os nigiris de Otoro, mas também novidades como os puris coreanos ou o novo rolo de choco trufado.

Sheraton Lisboa Hotel & Spa. Rua Latino Coelho, 1 (Lisboa). Reservas online no site do Marriott.

