Silence 4 regressam em 2025. “Foi bom, mas agora vai ser ainda melhor”

Neste Dia Mundial da Música, há vários motivos para celebrar. Quase a fazer 30 anos, os Silence 4 acabam de anunciar uma reunião para 2025. Em Lisboa, a banda actua a 13 de Dezembro na Meo Arena. Os bilhetes já estão à venda.

David Fonseca, Sofia Lisboa, Rui Costa e Tozé Pedrosa juntaram-se em 1996 e trouxeram com eles êxitos da pop portuguesa, como "Borrow", "To Give" e "A Little Respect". Os quatro membros acabaram por seguir o seu caminho em 2001 e David Fonseca começou uma carreira a solo.

Agora, acabam de anunciar uma reunião agendada para o próximo ano. A banda leiriense sobe ao palco da Meo Arena a 13 de Dezembro. Antes, nos dias 13 e 14 de Junho, apresentam-se no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e na Super Bock Arena, no Porto, no dia 15 de Novembro. E, na sua conta de Instagram, David Fonseca promete "a todos que nos viram ao vivo uma, duas ou 500 vezes: foi bom, mas agora vai ser ainda melhor".

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Meo Arena. 13 Dez. Sáb 21.30. 25€-80€

