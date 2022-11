Sintra assinala centenário de José Saramago com roteiros culturais

A obra ‘Viagem a Portugal’ será o ponto de partida e poderá ainda contar com uma encenação do grupo de teatro Éter.

José Saramago faria 100 anos a 16 de Novembro. Para comemorar o centenário do nascimento do escritor e Nobel da Literatura, a Câmara Municipal de Sintra promove dois roteiros culturais nos dias 19 e 26 de Novembro, que incluem visita aos locais mencionados na obra Viagem a Portugal.

S. Mamede de Janas, as Azenhas do Mar, a Praia das Maçãs, Galamares e o Centro Histórico da Vila de Sintra são alguns dos pontos de passagem do percurso, que contará com um guia da autarquia e a encenação dramática do grupo de teatro Éter.

Esta iniciativa integra o conjunto de acções promovidas pela Câmara Municipal de Sintra até Abril de 2023. A programação, que está disponível para consulta online, inclui por exemplo a apresentação da obra coreográfica Nuestros Nombres (25 de Março, Sáb 21.00) e da peça Memorial do Convento (18-20 Abr, Ter-Qui 11.00/ 15.00), no Centro Cultural Olga Cadaval.

Com duração de duas horas e meia, os roteiros têm início marcado para as 10.00, com a saída de um autocarro junto à estação da CP de Sintra. A participação é gratuita, dirigida para maiores de 12 anos e requer inscrição prévia através de telefone (219 238 828) ou e-mail (dcul.roteiros@cm-sintra.pt).

