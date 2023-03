Sintra convida famílias a aproveitar o ar livre com programa grátis

Com a natureza a despertar, não há razão para não aproveitar cada vez mais o ar livre. Comece por aproveitar a iniciativa “Sintra + Ativa”, que promove actividades de desporto gratuitas em parques e jardins do concelho. A partir de 1 de Abril e até ao final de Setembro, o que não faltam são coisas para fazer ao fim-de-semana.

Ginástica, zumba, râguebi, pilates, capoeira, dança, tiro ao arco, escalada, caminhadas, passeios de bibicleta – as propostas são mesmo muitas e, pelo meio, até tem oportunidade de fazer rastreios de saúde. Os programas acontecem sempre entre as 10.00 e as 18.00, e contam com o apoio das várias juntas de freguesia.

A 1 e 2 de Abril, é rumar ao Parque Felício Loureiro, em Queluz-Belas. Nos dias 27 e 28 de Maio, é no Parque Salgueiro Maia, em Massamá Monte Abraão. A 17 e 18 de Junho, no Parque Urbano na Serra das Minas, em Rio de Mouro. A 8 e 9 de Julho, na Bacia de Retenção, em Algueirão-Mem Martins. E, por fim, a 23 e 24 de Setembro, no Parque da Bela Vista, em Agualva Mira Sintra.

Sintra, vários locais. 1-2 Abr, 27-28 Mai, 17-18 Jun, 8-9 Jul e 23-24 Set, Sáb-Dom 10.00-18.00. Grátis

