Sintra dá nova vida a máscaras e têxteis para combater desperdício

O Município de Sintra está a combater o desperdício e a poluição associada ao descarte de máscaras e têxteis através de um projecto de sensibilização ambiental e participação cívica. O objectivo é, por um lado, evitar e reduzir a deposição em aterro ou encaminhamento para incineração e, por outro, promover o consumo consciente de vestuário e uma economia circular.

“No início da pandemia pouco se pensava sobre a reutilização das máscaras, mas passaram dois anos e o mundo depara-se agora com outras questões. O que fazer com tantas máscaras e equipamentos de protecção? Como as vamos tratar? Encontrámos neste projecto essa resposta”, afirma o presidente da autarquia, Basílio Horta.

A iniciativa é dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), em parceria com a Câmara Municipal de Sintra e a To-Be-Green da Universidade do Minho, e contribuirá também “para a definição da actuação municipal a desenvolver no âmbito da implementação e execução da Estratégia de Intervenção na Gestão e Recolha Selectiva de Têxteis”.

Numa primeira fase, o Projecto de Reciclagem e Valorização de Máscaras e Têxteis irá envolver a participação da União das Freguesias de Agualva-Mira Sintra, das freguesias de Algueirão-Mem Martins e de Rio Mouro e da União das Freguesias de Sintra. Serão recolhidas máscaras cirúrgicas e comunitárias, bem como resíduos têxteis, nas várias instalações dos SMAS de Sintra, da autarquia e das entidades que integram a área do projecto-piloto, nomeadamente das juntas de freguesia, estabelecimentos de ensino do 2.ª e 3.ª ciclo e secundário e algumas Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Além da promoção da sustentabilidade económica, social e ambiental, prevê-se também a criação de uma loja online, suportada pela aplicação To-Be-Green, para disponibilizar vestuário em bom estado – avaliado num processo de triagem de têxteis – a toda a população do concelho. Nesta quadra, as máscaras até então recolhidas foram transformadas em enfeites de Natal após trituração e compressão.

