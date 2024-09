Sintra está na rota do Rally de Portugal Histórico (e há cortes de trânsito)

O Rally de Portugal Histórico está de volta numa prova com cerca de 1900 quilómetros de extensão. É uma das mais importantes provas europeias de regularidade histórica e realiza-se de 24 a 28 de Setembro. A partida e a chegada são em Sintra e o desafio é reviver troços históricos do antigo Rally de Portugal.

O primeiro encontro entre os concorrentes está marcado para esta segunda-feira, 23 de Setembro, no Hotel Vila Galé de Sintra, para verificações documentais, com a partida oficial a acontecer no dia seguinte, na Praia do Magoito. A primeira das quatro etapas que compõem a prova vai levar as equipas até à Figueira da Foz, numa extensão de 243,23 quilómetros (com 43,88 quilómetros de especiais de regularidade).

Já a etapa de quarta-feira, 25 de Setembro, liga a Figueira da Foz a Viseu, num percurso de 259,82 quilómetros (183,28 quilómetros de especiais), com as equipas a chegarem já de noite à cidade de Viriato. Mas é para quinta-feira que está reservada uma das grandes novidades deste evento.

Desta vez a etapa com partida e chegada a Viseu leva os concorrentes ao Eurocircuito da Costilha, em Lousada, incluindo incursões pelos troços de Fafe (com reagrupamento na cidade minhota), Régua e Lamego. São 333,23 quilómetros (146,60 quilómetros de especiais), por entre alguns dos locais mais famosos do Vodafone Rally de Portugal.

“A quarta e última etapa do Rally de Portugal Histórico também traz reminiscências da antiga prova portuguesa: partida de Viseu, com passagem pelo Caramulo, Mortágua e paragem em Coimbra, uma novidade”, lê-se em comunicado da organização. “À tarde, as equipas passam no circuito do Leiria Sobre Rodas, outra novidade absoluta, e, à noite, perspectiva-se nova enchente com a famosa especial nocturna de Sintra, a fazer lembrar as romarias de público que emolduravam a Serra de Sintra no Rally de Portugal. Às primeiras horas de sábado e após exactamente 1899,93 quilómetros de dureza e precisão, os concorrentes entram no parque fechado, em Sintra, com a entrega de prémios a acontecer no Hotel Vila Galé, ao almoço.”

Num pelotão com máquinas construídas entre 1957 e 1990, terá oportunidade de apreciar modelos históricos, como, por exemplo, os Lancia Delta Integrale de 1988, Lancia Stratos de 1974, Mazda 323 GTX 4WD de 1989, ou o carro mais antigo em prova, um Austin Healey 100/6. Outra curiosidade: a maioria das equipas é estrangeira, com destaque para Espanha, França e Inglaterra.

Constrangimentos ao trânsito

A realização do Rally de Portugal Histórico levará a constrangimentos de trânsito, que podem ser consultados online. No dia 24 de Setembro, por exemplo, o estacionamento na Praia do Magoito estará encerrado no período da manhã, até às 15.30. Já entre os dias 27 e 28, o trânsito estará condicionado do Largo Ferreira de Castro ao Terreiro da Rainha D. Amélia, e do Cruzamento dos Capuchos ao Largo Ferreira de Castro.

A organização ainda não confirmou, mas deverá haver uma zona espectáculo, para permitir que o público possa ver a famosa especial nocturna de Sintra em Segurança. No ano passado, a zona foi montada no Cruzamento do Convento dos Capuchos, com possibilidade de acesso de carro pelo Pé da Serra, com estacionamento próximo.

