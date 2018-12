Sintra recebe feira de adopção animal no sábado

Já pensou o quão feliz poderia fazer um animal neste Natal? Se sim, fique atento porque a Câmara Municipal de Sintra organiza no sábado, dia 8 de Dezembro, uma feira de adopção animal na Quinta da Ribafria, onde vai ter a oportunidade de mudar a vida a muitos animais abandonados.

Com o intuito de sensibilizar a comunidade para a adopção responsável e consciente, a autarquia programou em conjunto com várias associações de protecção animal um dia com muitas actividades a pensar nesta causa.

Com início marcado para as 10.00, o destaque desta feira de entrada gratuita vai para o espaço dedicado à adopção, onde as associações de animais do concelho de Sintra e o centro de recolha oficial de Sintra vão ter todos os seus animais a precisar de um lar e receber donativos de mantas, comida e brinquedos.

Para além desta iniciativa, irão decorrer durante o dia várias sessões de treino animal e os workshops “Vida em sociedade e sociabilização” e “Como aprendem os cães?”, destinados a todos aqueles que procuram aprender mais sobre o bem-estar dos seus amigos de quatro patas.

Mas, para que aproveite o feriado em família da melhor maneira, até às 17.00 vão existir no recinto insufláveis, rapel e vários jogos para crianças e jovens.

