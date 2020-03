Sintra suspende todos os eventos em parques e palácios

A Parques de Sintra – Monte da Lua juntou-se às entidades que anunciaram, esta terça-feira, a suspensão temporária de eventos e actividades programadas para as próximas semanas. As visitas diárias vão decorrer na normalidade.

Os parques e palácios de Sintra decidiram suspender todos os eventos programados a partir de agora. A decisão foi tomada em acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e em sintonia com as medidas anunciadas pela Direcção-Geral do Património Cultural, também divulgadas esta tarde. “Esta é uma decisão de precaução e sentido de responsabilidade, que resulta de um acompanhamento atento da evolução da COVID-19 em Portugal”, lê-se em comunicado. “Para além disso, obedece ao plano de contingência previamente elaborado e implementado pela Parques de Sintra – Monte da Lua nos vários equipamentos sob sua gestão”.

As medidas afectam equipamentos como o Palácio Nacional de Sintra, o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Castelo dos Mouros, o Palácio e Jardins de Queluz, o Convento dos Capuchos, o Parque e Palácio de Monserrate, o Convento dos Capuchos, o Chalet e Jardim da Condesssa D'Edla, a Quintinha de Monserrate, a Escola Portuguesa de Arte Equestre e a Abegoaria e Quinta da Pena.

“A suspensão temporária da programação abrange todas as iniciativas em curso ou já divulgadas, sejam em espaços fechados ou ao ar livre”, acrescentam. No seguimento desta decisão, iniciativas como o ciclo Serões Musicais ou a Celebração do Dia da Música Antiga não irão acontecer.

A Parques de Sintra informa que, ainda que estes cancelamentos não afectem as visitas diárias aos parques e monumentos, “a situação continuará a ser acompanhada e serão tomadas as medidas necessárias em função da evolução da COVID-19 em Portugal”.

