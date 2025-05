Sintra vai ter uma caminhada nocturna pelo Trilho dos Pirilampos

Quer conhecer a Serra de Sintra à noite? Há uma caminhada, o Trilho dos Pirilampos, organizada pela Lynx Travel, pensada para desvendar mistérios e curiosidades históricas deste local, enquanto se percorrem trilhos ancestrais iluminados pelas luzes dos pequenas insectos.

A actividade acontece a 31 de Maio de 2025, com concentração marcada para as 20.30 no Convento dos Capuchos – o início da caminhada é às 21.00. O percurso tem aproximadamente cinco quilómetros e uma duração estimada de três horas, com paragens para explicações históricas e curiosidades sobre a região.

Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de explorar a primitiva floresta da Serra de Sintra, passando por locais emblemáticos como o Tholos do Monge, uma sepultura colectiva datada do período Calcolítico e reutilizada na Idade do Bronze, e o Monumento em Homenagem aos Bombeiros, erguido em memória do incêndio de 1966. A caminhada promete ainda desvendar histórias pouco conhecidas sobre a vila de Sintra, desde as suas ligações celtas até às passagens de vikings pela região.

Maio e Junho são os melhores meses para observar os pirilampos, já que as noites quentes e húmidas favorecem a sua actividade luminosa. Para garantir uma experiência autêntica, é recomendado evitar locais com luz artificial, pois esta pode interferir com o espectáculo natural. É indicado o uso de botas de caminhada, roupa confortável, água e reforço alimentar.

A participação tem um custo de 10 euros por adulto e 5 euros para crianças dos 6 aos 12 anos.

Convento dos Capuchos (Sintra). 31 Mai (Sáb). 20.30. 10€.

