Smash até mais não! Há mais um sítio de hambúrgueres da moda e veio de Espanha

A humanidade está dividida em duas facções – as pessoas que continuam fiéis aos hambúrgueres convencionais e as que se converteram à sua versão ligeiramente amassada sobre a chapa e servida em brioche (e mais não é preciso dizer, que já toda a gente sabe que a iguaria em questão são os smash burgers, que por estes dias surgem como cogumelos um pouco por toda a cidade). Para ajudar à festa, há mais um a saciar os apetites em Lisboa. Chama-se Vicio e tem feito sucesso em Espanha.

"A nossa marca foi a primeira de smash burgers em Espanha. Hoje, estão por todo o lado. O que fiz foi misturar produtos muito bons. Não há nada de rebuscado – é o cheeseburger, o bacon. Foi regressar aos clássicos, mas com uma marca muito cool que se posiciona ao lado da moda, dos designers, e com uma mistura de tecnologia, no caso das entregas", explica Aleix Puig, sócio fundador da Vicio, ao lado de Oriol de Pablo, e vencedor do Masterchef Espanha em 2019.

DR Aleix Puig e Oriol de Pablo

Produtos de qualidade, rapidez na confecção e na entrega e uma comunicação, no mínimo, ousada. Foi sobre estes três pilares que a dupla criou a bem sucedida cadeia de hamburguerias, que nasceu numa pequena garagem, durante os meses de confinamento, em 2020. Em Espanha são já mais de 30 os espaços, entre cozinhas para entregas e restaurantes – que são já oito, em Barcelona, Madrid e Palma de Maiorca.

Com a abertura de uma cozinha em Alvalade, a Vicio iniciou a estratégia de expansão além-fronteiras. A partir do teste ao mercado português – que ainda agora começou –, Aleix e Oriol tencionam partir à conquista de outros territórios. França ou Itália podem ser os próximos passos, mas por enquanto querem avaliar como é que Lisboa responde ao cheiro a smash burger espanhol no ar.

Por cá, o menu é o mesmo que encontramos em Espanha, com nove hambúrgueres diferentes: Vicio Originals, a receita de assinatura; Pollos Hermanos, de frango; o Cheeseburger, nas versões simples, com bacon (BBQ ou não), trufada, e Iberica; e o Vegan, com ou sem trufa. Existem ainda quatro acompanhamentos possíveis: batatas fritas simples, as versões com parmesão e trufa e com queijo e bacon fumado, e as asas de frango com molho BBQ.

DR O combo Satisfyer (15,90€)

A ementa chega ainda com batidos revivalistas – de chocolate e avelã, leite e bolacha Maria, Oreo e caramelo salgado e Lotus. A Vicio não dá tréguas, nem na sobremesa, e põe à disposição cheesecake com Nutella e tiramisù de Oreo. Os hambúrgueres vão dos 7,50€ aos 13,90€. Os combinados começam nos 15,90€, com hambúrguer, acompanhamento e bebida, e podem chegar aos 66,90€, para quatro pessoas. As entregas são feitas apenas através da plataforma Glovo.

A Vicio pensa em crescer em Portugal, já durante o ano de 2025 – em Lisboa e no Porto –, mas só com cozinhas fantasma. Para nos sentarmos à mesa na hamburgueria espanhola, vamos ter de esperar até 2026.

