Snacks práticos e nutritivos, sempre à mão!

Entre pão e bolos, muitos de nós fecharam os olhos às calorias durante esta quarentena. Agora, é tempo de regressar calmamente à normalidade, e isso inclui a nossa alimentação. Babybel aproveitou este tempo de mudança para lançar o desafio: manter um estilo de vida saudável e equilibrado, através de uma alimentação variada e nutritiva. Para isso, contamos com a ajuda dos queijinhos Babybel, um snack prático e nutritivo.

“Join the Goodness”, é o mote da nova campanha que lança este apelo à mudança e ao despertar de consciências. Com ele, a marca pretende lembrar que, num mundo rodeado de tentações alimentares, o poder de escolher as opções mais saudáveis está nas nossas mãos. “Acima de tudo, defendemos a prática de uma alimentação variada e equilibrada, com escolhas conscientes e preferência por alimentos que sejam benéficos para a saúde”, diz Joana Vinagre, Senior Brand Manager da Babybel Portugal.

Por isso, para não cair na tentação de entreter a pausa do trabalho com opções mais calóricas ou outras menos saudáveis, lembre-se que, com Babybel, outro snack é possível. Tem três variedades à escolha - o Original, o Light e o Bio - e, como são porções individuais, são ideais para controlar a quantidade que se ingere! Perfeitos para combinar com fruta, vegetais (tipo cenouras cortadas às tiras) ou com frutos secos, para comer em casa ou levar qualquer lado - na mala, no saco do ginásio ou na lancheira. Sim, porque estes snacks 100% queijo não são só para crianças. Além de não terem conservantes adicionados, ainda são uma fonte de cálcio e proteínas e, por isso, indicados para todos.

Agora já sabe, nas pausas do teletrabalho, no caminho para o escritório ou até na geleira da praia, pode incluir uns queijinhos mini Babybel e ter um snack saboroso e nutritivo sempre à mão.

