Sócios do Red Frog vão explorar o bar 18.68 do Bairro Alto Hotel

Cerca de dois anos depois de ter aberto as portas, o 18.68 vai renascer. O bar de cocktails do Bairro Alto Hotel mantém o nome, mas passará muito brevemente a ser gerido por Emanuel Minez e Paulo Gomes, sócios-fundadores do speakeasy Red Frog e do mais descontraído Machimbombo, que vão continuar a funcionar na Praça da Alegria, de terça-feira a sábado.

Emanuel Minez descreve a nova parceria com o Bairro Alto Hotel “como uma boa aposta para um próximo passo” com o companheiro Paulo Gomes. “E uma boa forma de dar resposta à elevada procura que o Red Frog tem”, continua. “O posicionamento do hotel, e a possibilidade de estarmos a abrir mais um espaço em Lisboa, mais um local para mostrar o trabalho que desenvolvemos, foram factores importantes para avançarmos com este projecto.”

Por agora, não se conhecem mais detalhes sobre o novo 18.68, que deve começar a funcionar em soft opening ainda este mês, no edifício do Largo Barão Quintela onde foi fundada a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, em 1868.

