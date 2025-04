Sol de pouca dura: chuva regressa com poeiras e temperaturas baixam

"Aguaceiros dispersos", céu "temporariamente opaco", uma descida das temperaturas entre 4 e 8 graus Celsius e a chegada de poeiras do Norte de África. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para Portugal continental, avançadas à agência Lusa pela meteorologista Maria João Frada. As mudanças começam a fazer-se notar esta tarde, de 9 de Abril, intensificando-se a partir de quinta-feira.

Entre sexta-feira e domingo, a chuva poderá ser forte e vir acompanhada de trovoada.

Na página do IPMA, as previsões para Lisboa apontam para um dia ainda quente na quinta-feira, com as temperaturas máximas a rondar os 23 ºC. A partir de sexta, no entanto, as máximas não ultrapassarão os 20 ºC.

