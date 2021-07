Somersby Out Jazz está de volta aos jardins botânicos da cidade

Está com saudades de passar uma tarde de domingo a ouvir jazz, soul, funk ou hip-hop? O Somersby Out Jazz regressa à cidade em Agosto.

O Somersby Out Jazz está de volta a Lisboa para nos reaproximar da cultura e proporcionar tardes de domingo ao som de jazz, soul, funk e hip-hop. Resultado do apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Programa Garantir Cultura e da parceria com a Universidade de Lisboa, a 14.ª edição do festival de música ao ar livre arranca no Jardim Botânico Tropical já no próximo domingo, 1 de Agosto, com respeito por todas as medidas de higiene e segurança.

O Jardim Botânico Tropical será apenas o primeiro palco desta edição, nos domingos de Agosto, das 17.00 até ao anoitecer, com uma lotação máxima de 230 pessoas em lugares sentados. Segue-se o Jardim Botânico de Lisboa, em Setembro, com uma plateia para 90 espectadores, das 16.00 ao pôr-do-sol. Por fim, a partir de Outubro, a música ouve-se a partir das 15.00 no Auditório de Pedra, na Tapada da Ajuda, com lotação para 120 pessoas.

Os primeiros artistas a subir ao palco, já no domingo, dia 1, serão Helder Russo, Bruno Margalho Quartet e Kaspar. O alinhamento das próximas semanas pode ser consultado no site oficial. Os bilhetes custam 3€, e os lucros revertem para a União Audiovisual, uma associação de cariz cultural e social que nasceu durante a pandemia para apoiar os profissionais técnicos e artistas da cultura, espectáculos e eventos.

Jardim Botânico Tropical (Belém). Dom 17.00 (Agosto). Jardim Botânico de Lisboa (Príncipe Real). Dom 16.00 (Setembro). Auditório de Pedra (Tapada da Ajuda). Dom 15.00 (Outubro). 3€.

+ “Os músicos estão a vender objectos de criação para pagar as contas”

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana