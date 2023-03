Sónar revela horários e palcos. Falta menos de um mês

A primeira edição do Sónar, que se realizou em Abril do ano passado, estendeu-se por quatro espaços: o Pavilhão Carlos Lopes, o Coliseu dos Recreios, o Hub Criativo do Beato e o Centro de Congressos de Lisboa. Pouco tempo depois, confirmou-se o regresso em 2023. Mas, desta vez, o festival de música electrónica e artes digitais, que decorre de 31 de Março a 2 de Abril, ocupará apenas a zona do Parque Eduardo VII. Além de três palcos no Pavilhão Carlos Lopes, ao qual regressa, apresenta-se ainda com um novo palco nocturno na Estufa Fria. A menos de um mês de começar, anunciam-se os lineups.

O SonarClub, o palco principal do festival, encontra-se no Pavilhão Carlos Lopes. Para o Sonar by Night, marcado para as noites de 31 de Março e 1 de Abril, estão previstos sets de Anfisa Letyago e I Hate Models (Sex 01.30-03.00/03.00-04.30), bem como live acts de Max Cooper (Sex 00.00-01.30), Héctor Oaks (Sáb 02.00-03.00) e as actuações de encerramento de Reinier Zonneveld (Sex 04.30-06.00) e 999999999 (Sáb 04.30-06.00), entre muitos outros.

Se preferir, o novo palco nocturno, o SonarHall localizado na Estufa Fria, contará com nomes como James Holden (Sex 23.00-00.00), KiNK (04.30-06.00), WhoMadeWho (Sáb 00.00-01.00) e Throes + The Shine (Sáb 05.00-06.00), que actuam ao vivo. Estão ainda previstos DJ sets de Or:la (Sex 00.00-01.30), VTSS (Sex 01.30-03.00), Skream b2b Mala (Sex 03.00-04.30), Acid Pauli (Sáb 01.05-03.00) e Astra Club (Sáb 03.00-04.55).

Já o Sónar by Day ocupa todo o complexo do Pavilhão Carlos Lopes. No sábado, 1 de Abril, das 14.00 às 22.00, o palco principal acolhe cinco actuações, incluindo as de Peggy Gou, Mochakk e Folamour. Segue-se, no domingo, dia 2, um extenso programa no mesmo palco, das 14.00 às 02.00, com sets de Amelie Lens e Chet Faker, um concerto de Sensible Soccers e o encerramento do festival com Violet b2b Photonz – King Kami, Funkamente, Shaka Lion e Lady Shaka também fazem parte do lineup.

Há ainda dois palcos exteriores: o SonarPark, por onde passam nomes como Vil, Bawrut e Cormac b2b fka.m4a, e o SonarVillage, ao qual vão subir artistas como Yen Sung, Cinthie, DJ Nigga Fox e SHERELLE x Kode9. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é consultar a programação completa já disponível online, no site do festival. Na mesma plataforma, encontra toda a informação relativa a bilhetes.

Pavilhão Carlos Lopes: SonarClub (interior), SonarPark e SonarVillage (exteriores). Estufa Fria: SonarHall. 31 Mar-2 Abr, vários horários. 40€-90€ (bilhetes diários), 130€-265€ (passe de três dias).

+ Acha que Lisboa é culta? Conte-nos tudo através do inquérito da Time Out

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês