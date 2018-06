Soul Garden: um jardim com restaurante e bar no meio da cidade

Respirar fundo e olhar as plantas. Isto no meio da cidade. O Corinthia Lisboa Hotel, em Campolide, criou uma espécie de jardim interior: basta atravessar a entrada do hotel e chega a um oásis onde se serve comida leve de sabores equilibrados, casada com cocktails de assinatura.

Nesta esplanada-restaurante-bar há três ilhas dedicadas a três estilos de cocktails: a ilha old fashion, a sour e a negroni e para cada um destes espaços mais recatados há uma pequena carta de bebidas criada por Nelson Antunes – o white negroni traz gin e vermute (12,50€) e o Don Julio sour tem tequilla e sumo de lima (17€).

Fotografia: Manuel Manso

Nas mesas cercadas por plantas naturais de todos os tipos (e enquanto se ouve um DJ que está lá da hora do almoço à noite) a cozinha é de Carlos Gonçalves, que passou boa parte da sua carreira na equipa do hotel Ritz Four Seasons. "A ideia era trabalhar o pairing com os cocktails e apostou-se na comida crua, com a preocupação de ter poucas gorduras e nunca ter um sabor que se sobrepusesse a todos os outros. No fundo fica aquilo que gosto de comer”, conta mesmo antes de mostrar alguns dos pratos da carta.

Manuel Manso

A maioria tem influência de outras paragens, como é o caso do escabeche de pregado, frito com amido de milho – o molho é feito com vinagre de arroz numa referência asiática; o ceviche que aqui se come lembra aquele que o chef provou no Chile e os peixinhos da horta, além de trazerem a versão tradicional, trazem também uma tempura de camarão e outra de salicórnia que se molha numa maionese de alho negro muito suave. Como marca da casa há o prato de mariscos Soul Garden: pensado para dividir por dois traz um creme de sapateira, lavagante, camarão, vieiras e ostras sobre gelo.

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105, (Campolide). 21 580 0841. Seg-Dom 12.00-1.00.