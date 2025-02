Speed dating vai juntar idosos e estudantes à procura de casa

É um speed dating, mas onde o objectivo é ajudar jovens estudantes a encontrar alojamento e, ao mesmo tempo, combater a solidão dos mais velhos. As inscrições estão abertas.

A crise da habitação não é um assunto novo. A pensar nos estudantes que se deparam com a dificuldade em encontrar alojamento longe de casa, a Universidade Nova de Lisboa organiza o Speed Dating Intergeracional. O intuito não é promover ligações amorosas, mas sim proporcionar um momento de diálogo entre cidadãos seniores que possuem quartos vagos e jovens alunos à procura de um tecto em Lisboa. Se tudo correr bem, dá-se o match e nasce um novo casal... de coabitantes.

O evento, marcado para a próxima quarta-feira, dia 26 de Fevereiro, integra na rede 1⁄4, que estabelece a ponte entre quem age no combate à crise da habitação e quem precisa de ser ajudado nesta área. A ideia surge em linha com a exposição "A Avó Veio trabalhar", que pode ser vista na Faculdade de Ciência Sociais e Humanas até 28 de Fevereiro, debruçada sobre este exemplo de empreendedorismo social em Cascais.

Apesar do principal intuito do evento ser oferecer aos estudantes a possibilidade de ter um tecto, este pretende também "fomentar a reflexão sobre os desafios da habitação para jovens, o envelhecimento activo e o impacto da convivência intergeracional na qualidade de vida", lê-se no comunicado.

O evento vai ter como apresentador Fernando Alvim, Cremilde, um das "avós" e o estudante José Catalão. Além das conversas rápidas entre participantes, a música também vai fazer parte do programa, com a DJ Estamina. As inscrições são limitadas a 20 estudantes e 20 seniores e podem ser feitas online.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna, 26 A (Campo Pequeno). Qua 26 Fev 15.00-17.00

