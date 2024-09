Sporting vai comprar Alvaláxia, para tornar complexo num “hub de entretenimento”

Remodelar o Estádio José Alvalade, dotando-o de mais 2000 lugares, e comprar o centro comercial Alvaláxia, tornando o complexo Alvalade XXI, que integra as duas estruturas, num grande "hub de entretenimento", com vista a melhorar a experiência em dias de jogo. Estes são os objectivos mais sonantes do plano estratégico 2024-34 do Sporting Clube de Portugal (SCP), apresentado na quinta-feira, 19 de Setembro.

A concretizar-se o acordo com a Explorer Investments, que detém o espaço, o Sporting antevê "dar uma grande volta na experiência do estádio" com esta aquisição. O espaço tem uma área bruta de 17.600 metros quadrados, onde se prevê instalar o novo museu, uma estrutura "à altura da história" do clube, afirmou o vice-presidente, André Bernardo, citado pelo Diário de Notícias. Em paralelo com o projecto de renovação do estádio, o Alvaláxia "vai ser um hub de entretenimento", permitindo "melhor experiência no match day, mas também no não match day", na visão do dirigente.

Aumentar a capacidade do estádio

O objectivo do plano estratégico apresentado esta semana não é apenas na melhoria da experiência dos adeptos, mas muito o aumento das receitas do clube. Também com esse propósito, "nos próximos 10 anos", o SCP pretende abrir concurso para a remodelação do estádio. Uma das primeiras acções planeadas é fechar o fosso do estádio, ainda antes do início da próxima época, prevendo-se o ganho de 2000 lugares.

Outras alterações, como a criação de um novo hall VIP, mais lugares premium ou um novo sky bar foram referidas por André Bernardo. Nas contas, a ideia é que, em dez anos, o Sporting atinja os 170,2 milhões de euros em termos de receitas operacionais.

Também com impacto na cidade, foram referidos os projectos da Fundação Sporting, direccionados para o desporto jovem feminino. "O Parc Des Rêves – projecto de Edgar Davids – irá ajudar na reabilitação de um campo na Cruz Vermelha, na freguesia do Lumiar. E o Projeto Goleadoras – parceira com uma ONG e a Nike – pretende ajudar a retirar miúdas de condições difíceis para conseguirem praticar desporto", escreve o DN.

