Spotify vai passar a estar disponível em “português de Portugal”

O Spotify está mais português. Segunda-feira, durante o evento online Spotify Stream On, foi anunciada uma nova versão da plataforma de streaming de música, em “português de Portugal”, e apresentada uma conta oficial no Instagram dedicada ao público nacional. O fundador e CEO Daniel Ek desvendou ainda algumas das novas funcionalidades do serviço e o que espera para o futuro.

O serviço Spotify HiFi foi outra das novidades anunciadas. Até ao final do ano, nalguns mercados, os subscritores premium poderão pagar um valor adicional para ter acesso a áudio de alta fidelidade. Foi também revelada uma parceria com a Anchor, uma plataforma de criação de podcasts, e com o Wordpress, que permitirá aos criadores recorrerem a novas funcionalidades como a adição de imagens, questionários ou outras opções interactivas.

Durante a conferência foi ainda apresentado Renegades: Born in the USA, um novo podcast que junta o ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o cantor Bruce Springsteen à conversa. No primeiro dos oito episódios, que já pode ser ouvido, a dupla discute temas que vão desde a paternidade, ao casamento, passando pelas questões raciais e a situação social nos Estados Unidos.

O Spotify passa também a estar disponível em mais 85 novos países por todo o mundo, como a Nigéria, Tanzânia, Uganda, Moçambique, Bangladesh ou Paquistão, e em 36 novos idiomas. Estima-se que esta adição de mercados permita à marca chegar a mais de mil milhões de pessoas. Em 2020, o Spotify contava com 345 milhões de utilizadores activos, sendo que 155 milhões são subscritores.

