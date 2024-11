St. Vicent está confirmada para o NOS Alive e traz disco novo

Annie Clark vai voltar a abençoar o Passeio Marítimo de Algés. A cantautora norte-americana que responde pelo nome artístico St. Vicent vai actuar na próxima edição do NOS Alive, a 11 de Julho, Palco Heineken.

A artista vai estar a apresentar o seu álbum mais recente, All Born Screaming, editado neste ano. Com a ajuda de um grupo de músicos reverenciados, como Dave Grohl dos Foo Fighters ou Cate Le Bon, este é um trabalho que procura mostrar a guitarrista no seu estado mais primal.

“Se nascermos a gritar, é um ótimo sinal”, diz Clark, citada num comunicado divulgado pela Everything is New, “porque significa que estamos a respirar. Estamos vivos. Meu Deus. É uma alegria. E também é um protesto. De certa forma, todos nascemos em protesto. É aterrorizante estar vivo, é extático estar vivo. É tudo.”

O disco está nomeado para quatro Grammys, incluindo Melhor Álbum Alternativo, e foi regravado numa versão onde as canções são cantadas exclusivamente em espanhol, intitulado Todos Nacen Gritando.

Este concerto marca o regresso da norte-americana ao NOS Alive, tendo actuado no Passeio Marítimo de Algés em 2022, no mesmo palco. A última vez que a cantora esteve em Portugal foi em 2023, no Primavera Sound, Porto.

St. Vicent vai actuar no segundo dia do festival, que decorre entre 10 e 13 de Julho, juntando-se assim a The Backseat Lovers. Já confirmados, para o primeiro dia, estão Olivia Rodrigo, Benson Boone, Noah Kahan e Artemas. O derradeiro dia do evento conta com Future Islands e CMAT.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

