‘Star Wars: A Vingança dos Sith’ faz 20 anos e regressa aos cinemas

É em Star Wars: A Vingança dos Sith que Anakin Skywalker cede definitivamente ao lado negro da Força, transformando-se em Darth Vader, talvez a mais icónica personagem de todo o universo. No 20.º aniversário da sua estreia, a Lucasfilm decidiu repor a longa-metragem no grande ecrã, entre 24 e 27 de Abril.

Trata-se da longa-metragem que marcou o final da segunda trilogia Star Wars, lançada entre 1999 e 2005 e composta pelos episódios I, II e III. Que além de Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança (o primeiro filme, que no início dava pelo nome de apenas A Guerra das Estrelas) foram os únicos realizados pelo próprio George Lucas, o dono disto tudo, estreados muitos anos após a trilogia original (1977-1983). Que entretanto se transformou nos episódios IV, V e VI.

Bom. A Vingança dos Sith decorre numa altura em que os Jedi defendem a República, liderando um exército de clones contra as forças Separatistas, manietados nas sombras pelos Sith, uma força maléfica liderada pelo dissimulado Senador Palpatine. O regresso aos cinemas é uma nova oportunidade para ver, em grande escala, alguns dos principais personagens Star Wars, como Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Yoda (Frank Oz) ou Padmé (Natalie Portman).

A informação foi avançada pela Lucasfilms, por isso ainda resta saber em que cinemas o filme será exibido em Portugal. Esta reposição junta-se a outras tantas que têm vindo a fazer sucesso nas salas de cinema, como foi o caso de Interstellar, de Christopher Nolan, por ocasião do 10.º aniversário, ou Sete Pecados Mortais, de David Fincher, a propósito do 30.º aniversário. E no próximo Verão será O Tubarão, de Steven Spielberg, que, aos 50 anos, voltará a marcar presença no grande ecrã.

