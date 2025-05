Stórias, katxupa, batuk e cinema. Este fim-de-semana há festa cabo-verdiana em Lisboa

Gastronomia, música, cinema, literatura, conversas e convívio a sério. Produzido pela Kriativu, o Festival Morabeza Lx acontece este sábado, dia 3 de Maio, no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, com o objectivo de trazer (ainda mais) Cabo Verde para dentro da cidade, entre as 11.00 e as 21.00.

“É também romper as barreiras invisíveis dos bairros municipais que nos deixam desacreditados com o que um jovem de um bairro pode fazer”, descreveu Nuno Varela, um dos organizadores do evento e residente em Chelas, citado pela Mensagem de Lisboa.

Às 11.30 lêem-se Stórias di Cabo Verde, por Vera Furtado, passando-se para o trabalho com as mãos, às 12.30, num workshop de peças tradicionais com a Artempalha. Quem estiver preocupado com o almoço pode descansar, que, às 13.30, o Concurso Midjor Katxupa di Lisboa dá conta do recado (também há feijão pedra e pastel de peixe). A tarde arranca com as Batucadeiras Vitória Pila Cana, da Ajuda, às 14.45, seguindo-se o filme de Basil da Cunha, Manga d'Terra, rodado na Reboleira (Amadora) sobre a solidariedade entre as mulheres do bairro, que chegou às salas de cinema em Junho do ano passado.

O Morabeza prossegue com conversas e música, da morna ao funaná, culminando nos concertos de Jovino Varela, às 18.30, e Tito Paris com Joana Amendoeira, às 19.45. Durante todo o dia, há mercado crioulo.

Palácio Pimenta (Campo Grande). 3 Mai (Sáb). 11.00. Entrada livre

