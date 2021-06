Studio BYOU X Raquel Poço: o casamento "às escuras" da marca de Patrícia Gouveia com as jóias de Raquel Poço

Esta história de amizade conta-se na nova loja perto do Marquês, onde o minimalismo da marca portuguesa de roupa ganha um novo brilho com as peças orgânicas de Raquel Poço.

A designer de moda Patrícia Gouveia e a joalheira Raquel Poço não se conheciam até há muito pouco tempo, mas desde o dia 1 de Junho que partilham o número 52 da Rua Gonçalves Crespo. O Studio BYOU X Raquel Poço é a história de uma amizade recente, "um casamento à escuras", como diz Patrícia, que junta num único espaço as peças de roupa da BYOU às jóias de Raquel.

Mariana Valle Lima Patrícia Gouveia e Raquel Poço, a dupla da nova loja em Lisboa.

Patrícia não andava à procura de um espaço para voltar a dar montra às suas colecções, mas no início do ano cruzou-se com uma loja em Belém onde viu potencial. "Lembrei-me da marca da Raquel, que era simplesmente minha cliente e que eu seguia nas redes sociais, e pensei que podíamos funcionar bem juntas. Mas o negócio não avançou e voltámos à estaca zero." Pouco tempo depois, Raquel entrou numa antiga padaria à entrada de um estúdio de fotografia: era o lugar perfeito. "Viemos as duas ver – e só aí nos conhecemos pessoalmente", conta a designer de moda. "Além da empatia imediata entre as duas, senti que fazia sentido. As peças das duas marcas têm tudo a ver, com a mesma estética muito clean. Eu usava tudo dela", continua. Fecharam negócio e puseram mãos à obra.

Patrícia não é nova nestas andanças: a BYOU nasceu em 2015 e chegou a ter um showroom no Príncipe Real, além de ter uma loja online e de estar presente regularmente em mercados como o de Maria Guedes. Já Raquel tem menos experiência: fisioterapeuta e professora de pilates, tirou um curso de joalharia e lançou a marca Raquel Poço Jewellry no final de 2019, sem nunca a ter mostrado ao vivo e a cores. "Eu gostava de ver jóias de outros artistas e pensava que também queria fazer, mas não sabia como. Resolvi fazer um curso e aprendi", conta.

Mariana Valle Lima Wabi Sabi é a primeira colecção de Raquel Poço

Na loja acabadinha de abrir na zona da Estefânia, é possível descobrir a primeira colecção Wabi Sabi, com brincos, anéis, colares e pulseiras de formas orgânicas, imperfeitas e inspiradas na natureza. Parece mesmo que nasceu para condizer com a nova colecção Primavera-Verão da BYOU, Flowers and Birds, espalhada pelos charriots e dominada por linhos e sedas.

Mariana Valle Lima A BYOU lançou a primeira colecção de criança, com a pinta minimalista de sempre

A grande novidade é a primeira colecção de criança de Patrícia Gouveia. "Tem sido uma loucura porque são imensos tamanhos e eu continuo a trabalhar apenas com uma costureira e a tratar sozinha do resto do processo: da criação à elaboração dos moldes, da publicidade às vendas." Nos cabides para os mais novos, a pinta minimalista, as peças versáteis e intemporais e os acabamentos impecáveis das camisas, calções, vestidos e macacões da The First Collection são comuns às que já conhecíamos da BYOU. "Até há dois padrões comuns a adultas e crianças. A ideia surgiu porque fui mãe. Nunca pensei que fosse ser esta mãe, mas agora acho piada", confessa a designer de moda.

No arranque desta aventura a duas, a loja estará aberta de segunda a sexta das 12.00 às 17.00 e em qualquer outra altura por marcação.

Rua Gonçalves Crespo, 52 (Estefânia).

