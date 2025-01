Sucessivamente esgotado, monólogo com Margarida Vila-Nova tem novas datas

Tem sido várias as reposições da adaptação portuguesa do monólogo Prima Facie, da dramaturga australiana Suzie Miller. Com encenação de Tiago Guedes, estreou no Teatro Maria Matos no Verão passado, onde ficaria em cena pouco mais de um mês. O espectáculo que também tem percorrido o país tornou-se um sucesso de bilheteira e várias reposições depois, confirmam-se novas datas no Maria Matos, entre Maio e Julho.

À Primeira Vista é um thriller jurídico multi-premiado e estreado em 2019 no Griffin Theatre, em Sydney (Austrália). Um monólogo onde seguimos uma jovem e brilhante advogada de defesa que não sabe o que é perder um caso. Até que um acontecimento inesperado a obriga a confrontar-se com o poder patriarcal da própria lei. Na adaptação portuguesa, é a actriz Margarida Vila-Nova que dá voz e corpo ao texto.

Após as sessões de Julho e Agosto do ano passado, a peça regressou logo em Setembro ao Maria Matos, onde ficou até ao início de Dezembro. Este mês de Janeiro voltou ao palco de Lisboa, com um conjunto de sessões planeadas até 4 de Fevereiro, mas estará de volta dentro de poucos meses. Em Maio estará em cena nos dias 14,21 e 28; em Junho nos dias 2, 4, 9 e 16; e em Julho a 19, 24, 25, 26 e 31, sempre às 21.00.

À Primeira Vista já foi do West End, em Londres, à Broadway, Nova Iorque, e pelo caminho foi recolhendo alguns dos mais importantes prémios do teatro, entre eles quatro prestigiados Tonys.

Teatro Maria Matos. Avenida Frei Miguel Contreiras, 52. Bilhetes: 20€

