Sukari. As novas cookies de Alvalade são para comer até à última migalha

Cookies há muitas. Grandes e pequenas, finas e gordas, perfeitinhas e irregulares, bem e mal cozidas, estaladiças e moles, com e sem recheio, industriais e artesanais, doces, muito doces e muito, muito doces. Mas como as da nova Sukari, nunca antes tínhamos provado: aos sabores tradicionais expostos na vitrine da loja que abriu há apenas três semanas em Alvalade, a poucos passos da igreja, juntam-se outros inéditos e surpreendentes, como laranja e amêndoa, limão, manga ou maracujá.

O nome, Sukari, significa açúcar em suaíli (mas também é usado para evocar sensualidade, doçura ou prazer); e o slogan, “No crumbs left”, traduz-se literalmente para “não sobra nem uma migalha” (mas usa-se, no sentido figurado, para afirmar que se arrasou a fazer algo). Crocantes por fora e macias, húmidas e elásticas por dentro – “chewy”, como resume orgulhosamente um dos responsáveis, o chef pasteleiro Bruno Santos – estas cookies prometem conquistar os lisboetas mais gulosos, sejam afoitos a novas experiências ou mais conservadores no palato, podendo ficar pelas tradicionais Chocolate Chip, Nutella, Oreo ou triplo chocolate. Gianduja (pasta de avelã), dark caramel, pistáchio, red velvet e peanut crush (amendoim) são outras opções disponíveis, numa carta que quer ir engordando com novas experiências.

DR

Às cookies (3,70€-3,90€) juntam-se ainda os brownies (3,70€), as outras estrelas da Sukari. Densos e leves ao mesmo tempo, apresentam-se em sabores como macadâmia e doce de leite, cheesecake, arando e caramelo salgado. Todos estão disponíveis em loja, mas também em plataformas de entrega em casa, tendo, em poucas semanas de vida, uma avaliação de cinco estrelas na Uber Eats.

Façamos as apresentações: Bruno formou-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e passou pelas cozinhas do Hotel Albatroz e da Fortaleza do Guincho (uma estrela Michelin), ambos em Cascais, antes de se mudar para Londres, onde trabalhou em casas de chá, pastelarias, hotéis e empresas de catering. Regressou a Portugal em 2022 para abrir a Óbidos Chocolate House (e dar que falar nas redes sociais com a criação da tablete Queijada de Sintra).

Noorin Ussene, a sua sócia nesta nova aventura, esteve sempre ligada à hotelaria, mas em casa ninguém a parava na cozinha, tendo especial queda para as sobremesas. Juntou-se a fome à vontade de comer. “Conhecemo-nos numa formação em chocolate, percebemos que tínhamos os mesmos ideais e começou a fazer sentido fazer uma parceria” conta Bruno na pequena esplanada da loja de Alvalade. “Foi tudo muito rápido. Temos os dois muita vontade, somos dois jovens a tentar empreender, sangue novo – e apesar de ser difícil empreender em Portugal, é necessário”, acrescenta Noorin, que tem origens moçambicanas e indianas, daí o nome da marca.

DR

“Temos visões muito parecidas: queremos um produto bom, queremos chegar às pessoas de uma forma muito simples, com boa matéria-prima e sabores diferenciados”, continua a empresária. A dupla encontrou nas cookies e nos brownies um bom primeiro ensaio para o que ainda está para vir (ideias não lhes faltam, e são todas doces). “Costumo dizer que as cookies e os brownies são aquele momento da gula. Depois do almoço, depois do jantar, para acompanhar o café a meio da tarde… Mas a pastelaria é um mundo muito grande e há muitas coisas que a gente gostava de desenvolver, sem criar conflito com o que estamos a fazer agora. Talvez uma loja secundária, com uma versão diferente do nome e focada noutro produto…”, diz Bruno, antes de contar que foram testadas dezenas de fórmulas e ingredientes até chegarem às bolachas altas e de aspecto rústico que hoje vendem.

“Têm o tamanho ideal: saciam, mas não enjoam”, promete. As farinhas e manteigas usadas na cozinha do piso de baixo da loja são nacionais, os chocolates franceses, belgas e suíços. “O que mais aprendi na minha experiência em hotéis de luxo e estrelas Michelin, com chefs de renome, foi o respeito pelos ingredientes. E a importância da simplicidade”, diz Bruno.

DR

Simples ou bem acompanhados pelas sodas alemãs Fritz Kola, feitas com açúcar de beterraba, a kombucha da espanhola Mun ou as tradicionais bebidas quentes de cafetaria, as cookies e os brownies da Sukari já brilham no bairro de Alvalade, com alguns vizinhos a fazer mais do que uma visita por dia. O objectivo? Conquistar a cidade inteira.

Avenida Santa Joana Princesa, 23 C (Alvalade). Ter-Sex 13.00-20.00, Sáb-Dom 13.00-19.00

