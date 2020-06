Summer Market de Maria Guedes acontece já este mês em Cascais

A influencer não sabia se no Verão de 2020 conseguia reunir as condições para avançar com o seu mercado. Encontrou a resposta no Hipódromo de Cascais e marcou o Summer Market para 26 e 27 de Junho.

"THIS IS HAPPENING!". Foi assim que Maria Guedes, também conhecida por Stylista, anunciou na última quinta-feira o seu próximo mercado de Verão. As últimas edições aconteceram na FIARTIL, no Estoril, mas este ano o Summer Market Stylista muda-se de malas e bagagens para o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, onde espaço não falta. "Mais de 8000 metros quadrados de espaço plano e ao ar livre", descreveu a influencer na conta de Instagram, onde aproveitou para apresentar o cartaz desta edição, criado pela June Studios.

2020 é um ano atípico, por isso há mais mudanças a registar: o mercado acontece sexta e sábado (26 e 27 de Junho), e não durante o fim-de-semana como é costume. "Aos domingos há missa campal no Hipódromo e nós não queremos atrapalhar de forma nenhuma esta iniciativa. É um ano cheio de coisas diferentes e esta é mais uma delas", explica.

Os bilhetes (3€ a partir dos 12 anos) serão vendidos online, não haverá ATMs para incentivar os pagamentos electrónicos nem esplanadas para evitar aglomerados de pessoas. O uso de máscara será obrigatório e quem se esquecer da sua em casa, poderá comprar à porta à associação de solidariedade AJU, que estará também no interior do recinto com uma banca de roupa em segunda mão de Maria Guedes.

Confirmadíssimas estão as marcas Latitid, Cantê, DCK, Isto, BOW, Anna Westerlund, Juliana Bezerra, Futah, Vintage Bazaar, Type, Sienna, Zouri, Harper, Cata Vassalo, Inês Telles Jewellery, MPL Beauty, Colé, Santini e Brigadeirando.

Summer Market Stylista. Hipódromo Manuel Possolo (Cascais). Sex e Sáb, 26 e 27 de Jun, 10.00-19.00. 3€ (a partir dos 12 anos)

+ As melhores lojas portuguesas de fatos de banho

Share the story