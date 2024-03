Sustentabilidade e kuduro. Durante duas semanas, Almada vai pensar a dançar

Entre 27 de Abril e 12 de Maio, Almada recebe uma nova edição da Transborda. A 4.ª Mostra Internacional de Artes Performativas inclui espectáculos e performances, laboratórios e conversas. Pela primeira vez, este ano, a mostra traz Ivana Müller, coreógrafa croata radicada em França.

Através de um contexto singular de artes performativas, a Transborda procura aproximar os públicos a obras de coreógrafos internacionais. A programação percorre três espaços da cidade: o Fórum Municipal Romeu Correia, o Teatro Municipal Joaquim Benite e a Casa da Dança.

No Teatro Municipal Joaquim Benite, a 10 de Maio, Ivana Müller sobe ao palco. Forces of Nature pretende ser uma jornada colectiva por uma paisagem em constante transformação que aborda a noção de interdependência, a sustentabilidade dos recursos e a necessidade de agir. A 27 e 28 de Abril, estreia o espectáculo do português Rafael Alvarez. Mono-no-aware convoca diferentes materiais imagéticos e poéticos, partindo de um lugar de memória e de contemplação da transitoriedade do tempo presente.

Cristian Duarte apresenta três espectáculos. A 27 de Abril, na Casa da Dança, Presentes é um dueto com Aline Bonamim, em que se evocam memórias físico-afectivas como forças capazes de produzir novas sensações. A 3 e 4 de Maio, no Teatro Municipal Joaquim Benite, Para tocar e não prender junta 30 participantes em palco para abordar o movimento do corpo, a memória, as palavras e questões da actualidade. No Fórum Municipal Romeu Correia, dia 5, The Hot One Hundred Choreographers centra-se nas cem referências que mobilizaram a carreira do artista brasileiro.

A 11 de Maio, Gio Lourenço propõe um território artístico em que, partindo dos movimentos do kuduro, cruza elementos da memória individual e colectiva. Boca Fala Tropa é apresentado no Fórum Municipal Romeu Correia. Nos últimos dois dias, 11 e 12 de Maio, Cecilia Lisa Eliceche celebra a vida e o legado da bailarina Janet Panetta em Janet Panetta: Diosa Ancestra.

A Transborda procura trazer coreógrafos internacionais num formato virado para a investigação, o intercâmbio e a qualificação artística, por isso, em cada edição, são criadas acções direccionadas para a partilha das propostas e prácticas da obra dos artistas internacionais. Na Casa da Dança, entre 28 de Abril e 2 de Maio, das 18.00 às 22.00, Cristian Duarte dirige um laboratório-performance com 30 participantes de várias nacionalidades. Nos dias 7 e 8, à mesma hora, é a vez de Ivana Müller partilhar as suas investigações no laboratório Imagining Together/Imaginando Juntos.

A 9 e 10 de Maio, entre as 17.00 e as 20.00, o crítico Ruy Filho lidera uma oficina de crítica e medeia conversas com os artistas. Por fim, a 11 de Maio, Rafael Alvarez dirige um laboratório de dança contemporânea para maiores de 55 anos. Acontece entre as 15.00 e as 18.00 e o local ainda está por definir.

Vários locais (Almada). 27 Abr-12 Mai. Vários horários. Vários preços

+ Festival Jazz Manouche mexe com Almada pelo terceiro ano seguido