T-shirts desenhadas por Vanessa Teodoro apoiam o É Um Restaurante

A exposição “Stop Eating and Process Your Emotions”, de Vanessa Teodoro, transita agora para uma colecção de t-shirts solidárias.

Quando inaugurou a exposição a solo “Stop Eating and Process Your Emotions”, em Outubro, a ilustradora e artista urbana Vanessa Teodoro trocou as ruas que pintava por um espaço fechado. Agora, algumas dessas ilustrações e mensagens vão ser estampadas numa linha de t-shirts solidárias, feitas em parceria com Orquídea Silva, directora geral da Prochef, empresa têxtil de fardamento. Por cada exemplar vendido, serão doados cinco euros ao projecto É Um Restaurante.

Fundado pela CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária, o É Um Restaurante é também um projecto-piloto de reinserção social para pessoas em situação de sem-abrigo. Tem como chef consultor Nuno Bergonse e David Jesus como chef executivo. Tal como outros espaços de restauração, na sequência da actual situação pandémica, fechou portas ao público, mas os seus funcionários distribuem todos os dias cerca de 400 refeições a pessoas que vivem nas ruas de Lisboa.

©DR



“A crise que todos estamos a atravessar está a ser mais devastadora para uns do que para outros. O caso do projecto É Um Restaurante é uma dessas situações. Assim, e em conjunto com a Vanessa Teodoro, achei que contribuir para esta causa ajuda a minorar as dificuldades”, diz Orquídea Silva. Vanessa Teodoro também está entusiasmada com esta parceria: “Se exteriorizar as minhas emoções enquanto artista me ajudou a superar esta fase, é com muita alegria que vejo agora a minha arte materializada sobre a forma de t-shirts solidárias que visam ajudar o É Um Restaurante".

Há três modelos de t-shirts com ilustrações diferentes e estão à venda no site da Prochef por 19,80€, mais portes de envio.

+ Leia a edição desta semana: 2021 anda à roda

+ Reshape: a marca que quer voltar a dar forma à comunidade prisional através da cerâmica