Tacos nunca são demais e por isso não vão faltar menus especiais

Adorados um pouco por todo o mundo, os tacos são uma das grandes heranças gastronómicas mexicanas – e há que celebrá-los da devida maneira. Em Portugal, não vai ser preciso esperar pelo Dia Nacional do Taco Mexicano, a 31 de Março, para fazer a festa. No Paco Bigotes, no Boca Linda e no La Malquerida, entre outros restaurantes, a celebração dura uma semana inteira.

Organizado pela comunidade mexicana a viver em Portugal, em parceria com a Embaixada do México, a celebração do Taco Day consistirá num menu especial, que estará disponível durante entre 24 e 31 de Março em vários restaurantes e taquerias em Lisboa e Cascais, no Porto e em Portimão.

O menu será diferente em cada restaurante, mas em todos os estabelecimentos poderá ser pedido ao almoço e ao jantar e não faltarão os tacos, claro está. Dos mais simples aos mais extravagantes, as opções serão variadas. No El Cabrón, o menu (15€) consiste em três unidades de tacos de camarão e, a acompanhar, uma margarita. Já no Paco Bigotes, há um novo taco de carnitas (7,50€), que pode ser pedido juntamente com uma bebida por 10€. No La Siesta, o menu (15€) inclui totopos com salsa guacamolera, taco cochinita com arroz e feijão e uma margarita de limão ou morango. O menu do Armazém Clandestino (10€) conta com dois tacos, pedaços de pato frito, cebola e molho "salsa macha" numa tortilha azul, mais uma cerveja. No Boca Linda, dois tacos mais uma bebida ficam por 12€.

Os menus especiais não se ficam por Lisboa. Em Cascais, o El Señor tem três unidades dos tacos de robalo al tequila, acompanhados de uma cerveja mexicana por 20€; o Chac Moi apresenta um taco de camarão com molho de chipotle e queijo, abacate e queijo (4,70€ a unidade e 13€ três unidades).

Vários locais (Lisboa e Cascais). 24-31 Mar. Vários horários. Vários preços

