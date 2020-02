Tamara Alves vai tatuar num flash obras da sua exposição na Underdogs

Artista plástica dará um workshop de desenho e fará tatuagens únicas baseadas nas obras expostas na galeria.

“When the Rest Of The World Has Gone To Sleep” é a mais recente exposição de Tamara Alves, na Galeria Underdogs, em Marvila, patente até 7 de Março. A artista plástica pretende explorar a temporalidade do confronto com a obra de arte numa galeria e o silêncio da noite, que acaba por ser uma fuga para a sua criação. Além da mostra, haverá ainda um workshop para jovens e uma sessão de flash tattoos, em que a artista fará tatuagens com base nos desenhos expostos.

A artista, entre 3 e 4 de Março, estará presente na galeria e fará seis tatuagens únicas ao público, baseadas em obras da exposição. “Cada motivo disponibilizado será tatuado uma só vez – após a escolha e o pagamento, ficará indisponível para outros – fazendo com que cada tatuagem seja única e irrepetível”, lê-se na página de Facebook do evento. As marcações devem ser feitas com 48 horas de antecedência, através do Facebook ou Instagram da galeria, e as sessões estão repartidas por três horários (13.00, 15.00 e 17.00). Custam entre 35€ (frases) e 75€ (desenhos).

Antes disso, há uma oficina de criação (15€), que se realiza no próximo sábado, entre as 15.00 e as 18.00, aberta a jovens entre os 10 e os 15 anos. Além da visita à exposição com a artista, serão desenvolvidos exercícios de desenho de observação com modelos das peças da exposição e uma actividade de desenho colaborativo, em que todos os participantes deixarão a sua marca.

Rua Fernando Palha, Armazém 56 (Marvila). Ter-Sáb 12.00-18.00. Entrada livre.

