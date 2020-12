Tapada da Ajuda reabre ao público após obras de requalificação

A Tapada da Ajuda reabriu ao público na manhã desta quarta-feira, 23 de Dezembro, com novos percursos pedonais e cicláveis e uma melhor ligação a Monsanto e à cidade.

A Tapada da Ajuda está novamente aberta ao público, após obras de requalificação do parque botânico. Entre as intervenções realizadas, destaca-se a criação e renovação de percursos pedonais e cicláveis, “que agora ligam as quatro entradas da Tapada, bem como toda a Tapada ao Parque Florestal de Monsanto e à cidade”, como refere o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa.

Resultado de uma parceria entre a autarquia e o Instituto Superior de Agronomia, no âmbito da programação da Lisboa Capital Verde Europeia, as obras de requalificação representaram um investimento de 700 mil euros. Além da recuperação de percursos degradados e sem segurança, foi instalada nova sinalética e mobiliário para melhor usufruto do espaço verde, que também assume um valor cultural e paisagístico importante na cidade.

Durante o próximo ano, os planos passam ainda pela criação de dois parques hortícolas, com cerca de uma centena de talhões, que vão ser disponibilizados à população por volta da Primavera.

Além da beleza da vegetação, a Tapada da Ajuda também alberga património histórico e arquitectónico do tempo em que serviu realmente como tapada, inclusive um miradouro na zona norte, a partir do qual é possível observar Lisboa e os seus arredores.

