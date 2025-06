Tarot erótico, burlesco e sexo ao vivo. Exxxotic Lisboa chega em Setembro

Em Setembro, Lisboa recebe um novo festival erótico. No Pavilhão Carlos Lopes, artistas de diversos segmentos deste universo sobem ao palco, com espectáculos de dança do varão, drag queens, BDSM, acrobacias e sessões de sexo ao vivo. É a primeira edição do Exxxotic Lisboa, que acontece de 19 a 21 de Setembro e quer celebrar o prazer sexual em todas as suas formas – ou algumas, pelo menos.

O pavilhão será ocupado por palcos e salas temáticas, onde se apresentam artistas convidados de diversas áreas do erotismo – da pintura corporal ao striptease, passando por espectáculos acrobáticos, que misturam técnicas de circo com práticas eróticas. Além disso, o espaço contará com expositores de sex shops, apresentando as últimas novidades do ramo, incluindo brinquedos e moda íntima.

A calendário de espectáculos de sexo ao vivo conta com mais de 20 artistas internacionais e locais, que se dividem em palcos temáticos – LGBT, BDSM e acrobático. Vão acontecer durante os três dias de festival, em simultâneo, para agradar a todos os gostos. Estão também programadas demonstrações de shibari, arte japonesa de amarração com cordas durante a prática sexual, e uma cerimónia Nyotaimori, que envolve a apresentação artística de sushi sobre o corpo nu de uma modelo.

Vão ainda decorrer leituras de tarot erótico com a psicóloga e taróloga espanhola Nuri Capitán, criadora da ferramenta de autoconhecimento Erotarot. Com ajuda dos arcanos, desenhos e simbologia, pessoas e casais tentam chegar ao subconsciente, identificando bloqueios, sentimentos e preferências sexuais. O intuito das sessões é libertar a energia sexual de cada um.

Nem só de diversão será feita esta experiência. Haverá palestras com a psicóloga Rafaela Rolhas, que acontecem nos dias 19 e 20 às 21.00 e dia 21 às 14.00 e 17.00, sobre sexo feminista, disfunções sexuais e sexo anal. No dia 20, há uma conversa com as actrizes internacionais Mistress Vampirosa e Yelena Vera, italiana premiada com o título Ms. Fetish Spain 2025, sobre auto-conhecimento, às 15.00. Para os solteiros abertos ao amor, e também os casais que desejem aprofundar a relação, há um workshop de tantra, prática meditativa de busca do prazer, às 16.00 de sábado, 20, e domingo, 21.

O programa vai continuar a ser anunciado no site do festival, que contará ainda com a perícia no varão de Hélder Daniel, conhecido por HD, concorrente do Got Talent Portugal 2020. Outras presenças já confirmadas são a dominatrix portuguesa e organizadora do festival Mistress Sylvia, e a terapeuta Sara Butcher (Sub in the City), que vai demonstrar, com Master Carlos, técnicas eróticas de impacto.

Os bilhetes incluem acesso ao espaço, palestras e espectáculos e estão à venda na Ticketline, por um preço inicial de 30€.

Avenida Sidónio Pais, 16 (Parque). 19-21 Set (Sex-Dom), vário horários. A partir de 30€

