Tascando: está de volta o concurso que vai eleger as melhores tascas em Lisboa e no Porto

Depois de uma primeira edição que encheu de cor algumas tascas de Lisboa e do Porto, o Tascando, um concurso que começou no Brasil há mais de duas décadas com o nome “Comida di Buteco" – vai ter uma segunda edição a arrancar já nesta sexta-feira, dia 9. O número de tascas em competição duplicou.

A premissa é simples: cada tasca a concurso propõe um prato que seja amostra do restaurante e os clientes no fim da refeição votam num formulário simples, que pede também a avaliação do ambiente, do espaço e até da temperatura da bebida servida. A maior ponderação, porém, está mesmo no prato. No ano passado, curiosamente, as melhores tascas ficaram todas no Porto, ficando em primeiro lugar a Adega S. Pedro, em Campanhã, com uns ovos rotos.

Seguiram-se a Casa Pereira (com iscas de fígado) e a Tasquinha Rebelo (com bacalhau à Gomes de Sá), em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A Tasquinha dos Guindais, ainda no Porto e com umas sardinhas assadas com salada, ficou em quarto lugar e só então é que Lisboa aparece com a Imperial de Campo de Ourique, que serviu uma chanfana.

“Na edição do ano passado, tivemos nove mil votos, dá cerca de 200 votos por tasca”, revela numa apresentação à imprensa Miguel Moreira, coordenador do concurso, contando que na edição que agora arranca o número de restaurantes duplicou nas duas cidades, provando o que defende ser o sucesso da iniciativa.

Na luta pelo título de melhor tasca está, assim, 40 restaurantes em Lisboa e 40 no Porto, quase nenhum repetente, segundo Miguel, por haver sempre uma renovação, mas também porque à segunda participação é pedido aos donos dos restaurantes que elaborem um novo prato e, como se sabe, nem sempre há essa capacidade, já que falamos de pequenos restaurantes familiares.

© João Saramago Casa Expresso

O Tascando surgiu precisamente para celebrar as tascas e as suas famílias, contribuindo também para uma renovação de clientela, aponta o responsável. Em Lisboa, concorrem tascas como 50 Maravilhas, A Tigelinha, a Popular do Capelo ou até o Trevo (com as suas bifanas). Já no Porto, há a Casa Expresso, o Bufete Fase ou os 2 Irmãos.

O concurso acontece até 25 de Maio e para poder votar é obrigatório que peça o prato escolhido para representar o restaurante. A lista completa pode ser consultada online.

