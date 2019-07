Taxas de entrega grátis e bicicletas sem pagar: é a festa da Uber

No dia em que celebra o seu quinto aniversário em Portugal, a Uber tem ofertas para todos os utilizadores dos três serviços que disponibiliza: Uber, Uber Eats e Jump.

Esta quinta-feira, 4 de Julho, pode pedalar gratuitamente pela cidade de Lisboa, até às 23h59, com as bicicletas eléctricas Jump. Se ficar com fome depois de tanto exercício, nada tema: pode encomendar Uber Eats sem ter de pagar taxa de entrega. Basta inserir o código UBERPT5ANOS, no separador “Promoções” da aplicação. A oferta é restrita a um pedido por pessoa, das 19.00 às 23.00.

Foi há cinco anos que tudo aconteceu: uma viagem de pouco mais de dez minutos de Picoas aos Restauradores deu início à aventura da Uber em Portugal. Para celebrar, os utilizadores que realizarem uma viagem Uber entre os dias 4 e 15 de Julho poderão participar no passatempo “A Uber faz anos!”, lançado apenas e exclusivamente na página de Instagram da Uber Portugal, habilitando-se a ganhar um prémio único de 6500€ em créditos, que podem ser aplicados em viagens Uber. Mas há mais ofertas.

“Há cinco anos que a Uber faz parte da vida dos portugueses”, afirma em comunicado Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal. “Queremos assegurar que Portugal continua em movimento de modo cada vez mais sustentável e que as oportunidades de melhoria de vida estarão ao alcance de todos.”

Quando chegou em Julho de 2014, a Uber tinha apenas a opção de gama alta UberBlack na capital – demorou cinco meses até apresentar o UberX, a opção de viagem mais económica. Actualmente, já cobre mais de 60% da população portuguesa ao servir utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães e Coimbra, correspondendo à maior cobertura do serviço no sul da Europa.

Ainda no âmbito da mobilidade, Lisboa foi a primeira cidade europeia a receber a Jump, com a Câmara Municipal de Lisboa a abrir portas a 750 bicicletas eléctricas, disponíveis 24 horas por dia em 90% do município. Apenas três meses após o lançamento, a frota foi reforçada com mil novos modelos e alargando a cobertura aos restantes 10% do município que ainda não tinham cobertura.

Além destes dois serviços, a Uber oferece ainda o Uber Eats, a aplicação para entrega de refeições, que chegou a Portugal em Novembro de 2018. Desde então que é possível pedir comida dos restaurantes locais tão convenientemente como pedir uma viagem.

