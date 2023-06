Teatro, música e dança: um festival gratuito dentro e fora da Culturgest

Pelo terceiro ano consecutivo, a Culturgest proporciona uma programação gratuita, dentro e fora de portas, com o festival Inside Out. De 25 de Junho a 9 de Julho, há dança, música, teatro, artes visuais, conversas e exposições, tudo com entrada livre.

Comecemos pelas estreias. Além de Manifestos para Depois do Fim do Mundo, d’Os Possessos, em cena de 27 de Junho a 2 de Julho, os dias 6, 8 e 9 de Julho trazem-nos quatro novas criações no âmbito do PACAP – Programa Avançado de Criação em Artes Performativas do Forum Dança: Vermelho Beats, de María Ibarretxe (Espanha); please kick me out before I get in, de Silvana Ivaldi (Portugal e Itália); POOF, de Connor Scott (Reino Unido); e Animate, Intimate (AI): Cycle 1 - Points of Encounter/Puente de Encuentros [before before before wonderland fell an orgasm was denied], uma performance duracional de Estrellx Supernova (EUA/Guatemala).

Se é mais do tipo que gosta de abanar capacete, prepare-se para a revelação das primeiras faixas de Connection, novo álbum dos Marc Ribot’s Ceramic Dog, que tem lançamento marcado para 14 de Julho e promete “levar ao limite a tensão que há muito alimentam entre o cancioneiro pop tradicional e a música improvisada de vanguarda”, como se lê em nota sobre o concerto programado para 7 de Julho. Um pouco diferente, mas a não perder, é a proposta de João Penalva, que, em jeito de instalação sonora, assobia A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, na íntegra. Vai poder ser ouvida durante todo o festival, ao longo da arcada sul do Edifício-Sede da Caixa Geral de Depósitos.

Ainda em Junho, no dia 25, a Culturgest convida todos os visitantes a aprender duas coreografias em estreia absoluta, com a orientação de quatro figuras da dança – Beatriz Pereira, Hugo Cabral Mendes, Joana Franco e Ves Liberta que conhecem os cantos à casa como ninguém, vão levar esta edição do Bal Moderne para o Jardim do Palácio Galveias, graças a uma nova parceria com a Biblioteca Municipal.

Já em Julho, a programação contempla visitas às reservas no dia 1, numa oportunidade para de descobrir como a equipa da Culturgest conserva as cerca de 1800 obras que constituem a Colecção de Arte Contemporânea da CGD; e uma conversa entre Ailton Krenak (escritor, activista e líder indígena da terra Krenak) e Valter Hugo Mãe (escritor, cujo livro As doenças do Brasil é dedicado a Ailton Krenak) sobre a noção de Futuro Ancestral, “um futuro que adiará o fim do mundo, sem dar continuidade àquele em que vivemos hoje”.

Culturgest e Jardim do Palácio das Galveias. 25 Jun-9 Julho, vários horários. Entrada livre

