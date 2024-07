Técnico quer entrar no Guinness com aula para 1600 estudantes

Uma aula com três professores de topo e uma finalidade fora do comum, na qual deverão participar 1600 estudantes, está marcada no calendário do Instituto Superior Técnico (IST). A data é 12 de Outubro e um dos objectivos é entrar no Guinness World Records. Outro é juntar a comunidade e sublinhar o país no mapa da tecnologia, já que o tema central é a programação. As inscrições estão abertas, mediante uma caução de 10€, e dirigem-se a alunos do ensino superior de qualquer instituição nacional. O painel de professores será composto por Inês Lynce, Rodrigo Girão e Arlindo Oliveira.

O evento terá lugar no Técnico Innovation Center do IST, entre as 10.35 e as 12.15, e será seguido de um almoço e um convívio em que os participantes poderão estabelecer contactos ou explorar oportunidades de emprego. "Esperamos que esta aula de programação aberta a todos possa ser um exemplo do envolvimento entre universidades, empresas e, o mais importante, as pessoas, a comunidade", declara o presidente do IST, Rogério Colaço. O evento é organizado em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Unicorn Factory Lisboa e o Magma Studio.

Técnico Innovation Center, Avenida Duque de Ávila, 417, Lisboa (Saldanha). 12 Out. 10€ (caução)

