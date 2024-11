Tem a certeza de que quer oferecer um animal? Novo guia ajuda a preparar melhor futuros donos

A história é comum. Com a aproximação do Natal, a ideia de oferecer um cão ou um gato entra na lista e, sob o impulso, consuma-se o presente. Depois, com probabilidade, vem o respectivo acto de devolução. "Muitos dos animais acabam por ser entregues a abrigos, por falta de preparação da pessoa ou da família que os acolhe. Segundo dados da União Zoófila, um em cada três animais nesta condição acabam por ser entregues ou devolvidos", comunica a associação dedicada ao bem-estar animal.

Sendo o Natal uma altura de "pico na procura de animais de companhia, para oferecer como presente", a União Zoófila (UZ) e a seguradora Mapfre decidiram lançar o A a Z da UZ, um guia de adopção responsável cujo objectivo central é "relembrar o essencial a ter em conta" antes de se receber em casa um animal de estimação. O documento, disponível em formato digital, contou com a participação dos especialistas em Comportamento Animal, Inês Dias e André Castelo Ferreira.

Entre os temas a ponderar antes de adoptar, comprar ou oferecer um animal estão a questão financeira e as eventuais (e muito prováveis) mudanças no estilo de vida. Além do investimento inicial, sublinha-se no guia, "despesas como alimentação, vacinas, desparasitações e brinquedos são fixas", mas as "despesas extra também devem ser consideradas". Já no plano dos hábitos, fica registado que "a compatibilidade entre a família e o cão é essencial para uma adopção bem-sucedida".

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X