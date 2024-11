Tem até Dezembro para se candidatar ao subsídio ao arrendamento acessível

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está a receber candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento Acessível (SMAA) até ao dia 11 de Dezembro. A iniciativa visa apoiar famílias e profissionais deslocados a pagar os valores pelo arrendamento de habitação, nos casos em que representem 30% ou mais dos rendimentos do agregado habitacional. As candidaturas são realizadas online, na Plataforma Habitar Lisboa.

Em comunicado, a CML sublinha que "o limite mínimo do rendimento global dos agregados familiares foi reduzido para 6000 euros, para permitir alargar o universo de beneficiários", sendo esta a segunda vez que o executivo procede a uma redução do valor de acesso ao subsídio. “Estamos a realizar um esforço sem precedentes para dar respostas aos graves problemas de habitação com que nos confrontamos na cidade, com medidas concretas e diversificadas que vão ao encontro das dificuldades que a população enfrenta”, afirma o presidente, Carlos Moedas.

Até Fevereiro, o actual executivo terá aprovado cerca de 1000 apoios à renda em Lisboa, de acordo com o balanço então partilhado pela vereadora da Habitação, Filipa Roseta, com a Time Out.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X